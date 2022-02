Isernhagen

Die mobilen Impfteams der Region Hannover, das DRK und auch das A2-Center bieten in der Woche vom 14. bis 19. Februar wieder Corona-Schutzimpfungen im Gemeindegebiet Isernhagen an. Die Termine im Überblick:

Impfzentrum Heinrich-Heller-Schule, Jacobistraße 5 in Altwarmbüchen: Corona-Impfungen für Erwachsene und Jugendliche gibt es von Montag bis Mittwoch, 14. bis 16. Februar, stets von 10 bis 16 Uhr. Corona-Impfungen für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren sind dort am Sonnabend, 19. Februar, von 10 bis 17 Uhr möglich.

Feierabendimpfen beim DRK, Chromstraße 8 in Isernhagen H.B.: Impfungen für Jugendliche und Erwachsene am Montag, 14. Februar, und Donnerstag, 17. Februar, jeweils von 18 bis 22 Uhr.

Shoppingmall A2-Center, Opelstraße 3-5 in Altwarmbüchen, Erdgeschoss: Impfungen für Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahren am Freitag, 18. Februar, von 12 bis 19 Uhr, und am Sonnabend, 19. Februar, jeweils von 10 bis 19 Uhr.

Impfungen sind überall ohne Termin möglich. Um Zeit vor Ort zu sparen, können Impfwillige vorab den Anamnesebogen und die Einwilligungserklärung ausfüllen. Diese gibt es online auf www.rki.de.

Von Carina Bahl