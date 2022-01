Isernhagen

Wer sich gegen Corona impfen lassen will– egal ob zum ersten, zweiten oder dritten Mal – hat dazu in der Woche von Montag, 31. Januar, bis Sonnabend, 5. Februar, in Isernhagen an verschiedenen Terminen die Gelegenheit.

Impfzentrum öffnet Montag bis Donnerstag

Das Impfzentrum in der Heinrich-Heller-Schule, Jacobistraße 5 in Altwarmbüchen, öffnet von Montag bis Mittwoch, 31. Januar bis 2. Februar, täglich von 10 bis 16 Uhr. Wer sich impfen lassen möchte, kann spontan vorbeikommen – ein Termin ist nicht nötig.

Feierabendimpfen beim DRK in H.B.

Ein „Feierabendimpfen“ bietet zudem das DRK an der Chromstraße 8 im Gewerbegebiet Isernhagen H.B. Dort sind Impfungen am Montag, 31. Januar, und Donnerstag, 3. Februar, stets von 18 bis 22 Uhr möglich – ebenfalls ohne Termin.

Impfungen im A2-Center

Im A2-Center, Opelstraße 3 bis 5, öffnet das Impfzentrum in der Ladenpassage im Erdgeschoss stets freitags von 12 bis 19 Uhr und sonnabends von 10 bis 19 Uhr. Auch für den Besuch dort braucht es keinen Termin.

Das Angebot an allen drei Orten richtet sich an Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren. Erwachsene ab 30 Jahren erhalten in der Regel den Impfstoff der Firma Moderna. Mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer werden Menschen unter 30, Schwangere und Stillende geimpft. Booster-Impfungen werden ab drei Monate nach Zweitimpfung verabreicht. Um Zeit vor Ort zu sparen, sollten Impfwillige vorab den Anamnesebogen und die Einwilligungserklärung ausdrucken und ausfüllen. Diese finden sich online auf www.rki.de.

Von Carina Bahl