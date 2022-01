Isernhagen

Der Inzidenzwert in Isernhagen hat am Freitag die 1000er-Marke geknackt. 373 Menschen sind in der Gemeinde laut Gesundheitsamt der Region Hannover aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Wer sich mit einer Impfung davor schützen möchte, hat in den nächsten Tagen gleich mehrere Möglichkeiten in der Gemeinde.

Kinderimpfen an diesem Sonntag in der Hauptschule

Für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren bietet die Region am Sonntag, 23. Januar, erstmals von 10 bis 17 Uhr eine Impfaktion in der ehemaligen Heinrich-Heller-Hauptschule an der Jacobistraße 5 in Altwarmbüchen an. Es werden ausschließlich Kinder geimpft – von Kinderärzten aus dem Pool der Region Hannover. Termine können online auf www.impfportal-niedersachsen.de vereinbart werden. Das Angebot umfasst die Erstimpfung mit dem Kinderimpfstoff von Biontech – die Zweitimpfung erfolgt dann ebenfalls in Isernhagen am Sonntag, 19. Februar.

Impfzentrum öffnet montags bis mittwochs in Altwarmbüchen

Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren sowie Erwachsene können in der nächste Woche wieder von Montag bis Mittwoch, 24. bis 26. Januar, von 10 bis 16 Uhr ihre Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung in der Hauptschule erhalten. Dafür ist kein Termin notwendig. Jeder kann spontan vorbeikommen – wer Zeit sparen möchte, füllt Anamnese- und Einwilligungserklärung bereits zu Hause aus. Die Unterlagen zum Download gibt es online auf www.rki.de.

Feierabendimpfen beim DRK in H.B.

Wer zwischen 10 und 16 Uhr arbeiten muss, aber dennoch eine Corona-Impfung erhalten möchte, für den lohnt sich das Angebot des DRK: Das sogenannte „Feierabendimpfen“ ist dort wieder am Montag, 23. Januar, und Donnerstag, 27. Januar, von 18 bis 22 Uhr an der Chromstraße 8 im Gewerbegebiet Isernhagen H.B. möglich. Eine Anmeldung braucht es dafür vorab ebenfalls nicht.

Von Carina Bahl