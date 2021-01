Isernhagen

Der Lockdown ist gerade von Bund und Ländern bis zum 14. Februar verlängert worden. In Isernhagen haben die strikten Kontaktbeschränkungen bisher offenbar auch noch keine Wirkung gezeigt: Am Mittwoch stiegen die Infektionszahlen erneut rapide an.

Zweithöchster Inzidenzwert in der Region Hannover

Die Gemeinde erreicht mit aktuell 96 Infizierten einen Inzidenzwert von 258,9. Nur Gehrden kann das in der Region Hannover mit einem Wert von 296,1 noch übertreffen. Strengere Regeln, die ab einem Inzidenzwert ab 200 bundesweit zur Debatte stehen, brauchen die Bürger in Isernhagen jedoch noch nicht zu fürchten. Dafür wird der Inzidenzwert des jeweiligen Landkreises, in diesem Fall der Region Hannover, zugrunde gelegt. Dieser lag am Mittwoch bei 164,4.

418 Isernhagener haben sich schon mit Corona angesteckt

Die Gesamtzahl der positiv getesteten Isernhagener seit Ausbruch der Pandemie kletterte damit auf 418. Seit Freitag wurden dem Gesundheitsamt damit 45 Neuinfektionen im Gemeindegebiet gemeldet. Diese Zahl lässt sich laut Region mit Ansteckungen in Familienkreisen erläutern, aber auch mit einem größeren Ausbruch im Seniorenpflegeheim in N.B. Dana-Geschäftsführer Yazid Shammout hatte bereits am Montag Infektionen dort bestätigt. Laut Gesundheitsamt der Region sind – Stand Mittwoch – 29 Bewohner und sechs Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Von Carina Bahl