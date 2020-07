Seit zehn Jahren unterstützen Inner Wheel und der Rotary-Club Langenhagen-Wedemark mit der Aktion „Freude schenken“ die Langenhagener Tafel. Doch in diesem Jahr musste die Veranstaltung, bei die Organisatoren Kunden in drei Supermärkten in Langenhagen und der Wedemark um einen Mehreinkauf für Bedürftige bitten, verschoben werden.

Die beiden Clubs haben sich aber eine Alternative überlegt: Sie warben unter den Mitgliedern in einer Spendenaktion um finanzielle Unterstützung. „Das Ergebnis war umwerfend“, sagt Inner-Wheel-Präsidentin Heike Oberwelland. Und Rotary-Präsident Dr. Frank Siebert ergänzt: „Wir haben in sieben Werktagen 7000 Euro gesammelt“. Von dem Geld haben die Helfer der Tafel haltbare Lebensmittel gekauft – bei den drei Märkten, die sonst die Aktion „Freude schenken“ unterstützen. Man sei immer froh, solche Waren in der Hinterhand zu haben, berichtet die Vorsitzende Jutta Holtmann. Jetzt lagern in einer großen Halle palettenweise Dosen mit Mandarinen und Erbsen sowie H-Milch, Reis, Sonnenblumenöl und Kartoffelpüree. Die Waren würden erst bei Bedarf ausgegeben, kündigt Holtmann an.

Und die eigentliche Aktion, bei der Ehrenamtliche an drei Tagen Lebensmittel-Spenden erbitten, wollen Rotary und Inner Wheel nachholen, sobald es die Regeln ohne großen Aufwand zulassen. Aktuell sind die Organisatoren zuversichtlich, dass „Freude schenken“ im Herbst möglich ist. „Wann das genau sein wird – das bestimmt in diesem Jahr das Coronavirus“, heißt es in einer Mitteilung. Die Langenhagener Tafel könnte dann in diesem Jahr doppelt bedacht werden.