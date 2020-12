Isernhagen - Spaziergang im Lockdown: So schön ist es am Altwarmbüchener See

Viel lässt sich im Corona-Lockdown dieser Tage nicht unternehmen – ein Spaziergang am Altwarmbüchener See ist aber noch erlaubt. Und dieser lohnt sich aktuell umso mehr. Bei Frost und Sonne verwandelt sich die Landschaft im Süden Isernhagens zu einem echten Hingucker.