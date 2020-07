Isernhagen

Theateraufführungen, Konzerte, Klassenfahrten – normalerweise steht das Ende des Schuljahres am Gymnasium Isernhagen wie an vielen anderen Schulen im Zeichen der Kultur. In der Corona-Krise müssen all diese Veranstaltungen ausfallen. Doch die Schüler sind während der Pandemie trotzdem kreativ geworden und haben die Wochen des Homeschoolings und des eingeschränkten Unterrichts in halben Klassen für neue Projekte genutzt, wie Lehrerin Beate Suckow berichtet.

Mit verschiedenen Klängen haben sich alle Fünftklässler des Isernhagener Gymnasiums im Musikunterricht auseinandergesetzt. Bei dem Projekt Klangskulptur, das Lehrerin Biljana Wittstock leitete, sollten die Kinder eigene Instrumente basteln, die mindestens zwei verschiedene Töne erzeugen können.

Klangskulptur aus Küchenutensilien

Fünftklässler Mark wurde dafür in der Küche fündig: Er füllte mehrere Weingläser und Glasflaschen mit unterschiedlichen Mengen an Wasser, spannte Frischhaltefolie über Glasschüsseln in unterschiedlichen Größen und Gummibänder um eine Auflaufform. Seine Konstruktion trägt den Namen „Glasskulptur“.

Auch Mitschüler Constantin entschied sich für Gegenstände aus der Küche, denen er eine neue Bestimmung schenkte. Mit Wasser gefüllte Glasflaschen, eine Pfanne und Pfannenwender hängte der Schüler in den Ästen eines Kirschbaums im Garten auf. Seine Klangskulptur heißt „Der singende Kirschbaum“.

„Der singende Kirschbaum“ ist das Musikprojekt von Fünftklässler Constantin. Quelle: Gymnasium Isernhagen

Zwei Wochen Zeit hatten die Schüler für das Basteln. „Am Ende des Projektes haben die Schülerinnen und Schüler die Klänge in eine kleine experimentelle Komposition eingebaut, sich bei der Aufführung gefilmt und die kreativen Videoclips ihren Musiklehrkräften zugeschickt“, erzählt Lehrerin Suckow.

Botschaften der Hoffnung während der Corona-Krise

Auch im Deutschunterricht haben die Schüler ein neues Projekt gestartet – sogar mit Corona-Bezug. Die Idee sei im Unterricht bei Lehrerin Melanie Liepe entstanden, sagt Suckow, als sich die Siebtklässler über die Pandemie und die Zeit der Schulschließungen unterhielten. Viele der Jugendlichen hätten das Verhalten anderer in dieser Zeit beobachtet und den Impuls gehabt, Hoffnungsbotschaften auszusenden. „Sie haben erarbeitet, wie man eine gute Botschaft formuliert und gestaltet“, erzählt Suckow.

„Ordentlich Hände waschen“: Dieser und weitere Tipps stammen von Florentine. Quelle: Gymnasium Isernhagen

Die Schülerinnen Emma Lee und Florentine haben sich für selbst gemalte Botschaften entschieden. „Zusammenhalt ist alles. Ohne wären wir jetzt nicht da, wo wir sind“, schreibt etwa Emma Lee. Florentine hat mehrere Botschaften wie „Kontakt halten“, „Ordentlich Hände waschen“ und „Alles wird gut!“ untereinander geschrieben, aus denen sich senkrecht gelesen das Wort Corona ergibt. Ihre Mitschüler Filip und Justus sind stattdessen am Computer kreativ geworden, um die Botschaften zu designen. „Sei vernünftig, bleib zu Hause! #stayhealthy“, lautet Justus’ Botschaft. Und Filip fordert seine Mitmenschen auf: „Bleibt auseinander. Damit ihr zusammen bleibt.“

Siebtklässler Justus hat seine Botschaft am Computer designt. Quelle: Gymnasium Isernhagen

Von Johanna Stein