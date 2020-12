Corona: Stadt und Verein trauern um Mico Micic

Langenhagen/Bijeljina

„Ich persönlich habe einen Freund verloren“: Mit diesem Satz reagiert Langenhagens stellvertretender Bürgermeister Willi Minne auf den Tod von Mico Micic, Bürgermeister in der bosnischen Stadt Bijeljina, mit der Langenhagen seit 2007 eine Städtefreundschaft pflegt. Der 64-Jährige war am Mittwochnachmittag an einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus gestorben.

Micic wirkte seit 2005 als Stadtoberhaupt in Bijeljina, seitdem habe er den europäischen Gedanken in der Partnerschaft gelebt, sagt Minne. Er reist seit Jahren in die bosnische Stadt, als Repräsentant Langenhagens und des Vereins Hilfe für das junge Leben. Der kümmert sich insbesondere um den Austausch von Jugendlichen, zuletzt hatten Vertreter aus beiden Kommunen vor drei Jahren in großem Rahmen das 20-jährige Bestehen des Vereins gefeiert. „Eigentlich wäre ich auch in diesem Sommer wieder nach Bosnien gefahren, aber die Corona-Pandemie hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Minne.

Seit Ende November lag Micic nach Aussage von Zeljko Dragic, Vorsitzender des Vereins, im Krankenhaus, nachdem er sich mit dem Coronavirus infiziert hatte. „Er hat unsere Arbeit stets gefördert“, sagt Dragic, nach dessen Angaben Micic am 15. November in der Wahl des Bürgermeisters unterlegen war. Nach Weihnachten habe er seinen Nachfolger einarbeiten wollen, das sei nun nicht mehr möglich. Micic hinterlässt eine Ehefrau und drei Kinder.

Von Antje Bismark