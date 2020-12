Hannover

Eine verbotenerweise geöffnete Spielothek in Hannover-Stöcken, ein illegales Casino und eine nicht erlaubte Betriebsfeier in Langenhagen: Seit Inkrafttreten des jüngsten Lockdowns am 16. Dezember in Niedersachsen hat die Polizei eine Reihe ungewöhnlicher Corona-Verstöße registriert. Wie die Behörde nun auf HAZ-Anfrage mitteilt, blieb es aber nicht nur bei diesen drei Fällen: Die Ermittler rückten beispielsweise auch bei einem jesidischen Zuckerfest mit 120 Teilnehmern und einem privaten Weihnachtsmarkt an.

Die händische Auswertung, die keinesfalls vollständig ist, ergab bislang acht nicht alltägliche Einsätze. Besonders oft ging es um Glücksspieler: Schon drei Tage vor dem Lockdown hoben Beamte in Langenhagen ein illegales Casino mit 17 Gästen aus. Am 17. Dezember meldete ein Tippgeber hinter Vorhängen versteckte Spielautomaten in einem Imbiss an der Alten Stöckener Straße. Die Geräte waren sogar mit Aus-Knöpfen versehen, sollte das Ordnungsamt plötzlich vorbeikommen.

In Isernhagen wurde am vergangenen Sonnabend ein weiteres, illegales Casino entdeckt: An der Straße An der Lohne hatten sich verbotenerweise zehn Menschen zusammengefunden.

Weihnachtsmarkt mit Feuertonne, Glühwein und Musik

Manche versuchten sich auch an etwas Weihnachtlichem: Dazu gehörte die verbotene Betriebsfeier an der Walsroder Straße in Langenhagen vergangenen Freitag. Die elf Menschen trugen keine Masken und hielten sich nicht an die Mindestabstände.

In Ricklingen stießen die Polizisten am Sonnabend sogar auf einen privaten Weihnachtsmarkt mit Weihnachtsbaum- und Glühweinverkauf. „An einer Feuertonne standen mehrere Personen, die zu lauter Musik die Getränke konsumierten“, sagt Bertram. Bei Eintreffen der Beamten hätten die Feiernden sich zudem uneinsichtig gezeigt.

Sogar 120 Menschen traf die Polizei am vergangenen Freitag auf dem Stadtfriedhof in Lahe an. Die Teilnehmer hatten sich fürs jesidische Zuckerfest versammelt und hielten sich überwiegend an die Corona-Vorgaben. Deshalb durften sie zwar weiterfeiern, im Zweifel führten die Beamten aber klärende Gespräche. Im selben Stadtteil und am selben Tag löste die Polizei darüber hinaus das Treffen von sieben Menschen unterschiedlichster Haushalte auf. Fünf von ihnen mussten die Wohnung verlassen, alle waren laut Behördenangaben aber einsichtig.

Fünf Haushalte in einem Kleinwagen

Regelmäßig fallen aber Verstöße gegen die Zwei-Haushalte-Regelung bei Verkehrskontrollen und Streifengängen auf. Den Ungewöhnlichsten in der Richtung gab es vergangenen Sonntag in Lehrte: Bei der Kontrolle eines Kleinwagens an der Mielestraße stellte sich heraus, dass die fünf Insassen aus fünf verschiedenen Haushalten kamen. Dieses Ausmaß war laut Bertram selbst für die Polizisten „doch nicht ganz so alltäglich“.

Von Peer Hellerling