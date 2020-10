Isernhagen

Die Region Hannover ist mit 942 Infizierten und einem Inzidenzwert von 49,5 – Stand Freitagnachmittag –kurz davor, zum Corona-Risikogebiet erklärt zu werden. Doch das Infektionsgeschehen in der Gemeinde Isernhagen bleibt im Vergleich zu allen anderen Kommunen in der Region Hannover überschaubar. Aktuell sind laut Mitteilung des Gesundheitsamtes vom Freitagnachmittag zehn Menschen aus Isernhagen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Alle befinden sich in Quarantäne. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie Anfang des Jahres haben sich somit inzwischen 115 Isernhagener mit dem Virus infiziert. Seit Schuljahresbeginn im Sommer gab es erst an einer Schule einen Corona-Fall: Die IGS in Altwarmbüchen musste mehrere Schüler und Lehrer in Quarantäne schicken.

Corona-Inzidenzwert liegt in Isernhagen bei 16,2

Der sogenannte Inzidenzwert, der angibt, wie viele Menschen sich in den vergangenen sieben Tagen gerechnet auf 100.000 Einwohner neu infiziert haben, lag am Freitagnachmittag in Isernhagen deutlich unter dem Regionsschnitt: bei aktuell 16,2. Der mit Abstand niedrigste Wert in der Region Hannover – als nächstes folgt Pattensen mit einem Wert von 20,1. Ab einem Inzidenzwert von 50 gilt eine Stadt oder eine Landkreis als Risikogebiet. Ab einem Wert von 35 sind bereits strengere Regeln vom Land angedacht.

Von Carina Bahl