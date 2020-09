Isernhagen

Die Ermittlungen des Gesundheitsamtes nach einem Corona-Fall im neunten Jahrgang der IGS Isernhagen sind abgeschlossen: Für 45 Schüler und drei Lehrkräfte gilt ab sofort eine 14-tägige Quarantäne. Sie müssen sich zweimal auf Covid-19 testen lassen und zwei Wochen im Homeschooling lernen.

Kommunikation mit dem Gesundheitsamt lief schleppend

Unter den sogenannten K1-Kontakten, also all jenen, die direkten Kontakt mit dem betroffenen Schüler hatten und nun unter Quarantäne stehen, befindet sich auch IGS-Leiter Jens Könecke. „Davon habe ich am Dienstagnachmittag erfahren“, sagt der Schulleiter am Mittwochmorgen auf Nachfrage. Es habe einige Zeit gedauert, bis die Schule nach dem positiven Corona-Test eines Schülers am Montag, letztlich am Dienstag mit dem Gesundheitsamt die K1-Kontakte ermitteln konnte. „Die Kommunikation lief schleppend“, sagt Könecke.

Anzeige

Warum war der Schulleiter noch im Gebäude?

Die Kritik mancher Eltern, die sich in der Redaktion gemeldet haben und es als moralisch fragwürdig bezeichneten, dass der Schulleiter dennoch am Dienstagmorgen noch im Schulgebäude war, teilt Könecke nicht. Einerseits habe er am Dienstagmorgen bei Dienstantritt noch gar nicht gewusst, dass er direkten Kontakt mit dem Schüler in den vergangenen Tagen gehabt hatte, andererseits sei die Quarantäne erst am Nachmittag angeordnet worden. Gleichwohl will er beruhigen: „Ich habe bis nachmittags ganz allein in meinem Büro gesessen, um alles zu organisieren.“ Seit Dienstagnachmittag steht fest: Die nächsten 14 Tage wird Könecke die IGS vom Homeoffice aus leiten müssen.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Corona-Fall an der IGS Burgwedel

Bei den 45 Schülern unter Quarantäne handelt es sich derweil um die Klasse des betroffenen Neuntklässlers sowie 20 weitere Schüler, die aufgrund variabel zusammengesetzter Lerngruppen mit diesem Kontakt hatten.

Von Carina Bahl