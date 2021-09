Isernhagen N.B

So hatte sich Josephine ihren ersten richtigen Schultag wirklich nicht vorgestellt: Bereits nach wenigen Stunden Unterricht musste die Sechsjährige schon wieder abgeholt werden und sich in Quarantäne begeben – aus Versehen. Weil sie auf der Gruppenliste des Hortes in N.B. stand, galt sie als Kontaktkind, nachdem dort Corona-Fälle in der Kita aufgetreten waren. Nur: Josephine war noch nie im Hort. Auch der Hortbesuch hätte am ersten Schultag Premiere feiern sollen.

Falsche Kontaktliste: „So etwas kann mal passieren“

Ihre Eltern Christian und Jessi Reinelt können so ein Missverständnis durchaus verzeihen. Dass Josephine noch nie im Hort war, auch nicht in den Ferien, und damit irrtümlich auf die Kontaktliste gerutscht war, sei ja keine Absicht gewesen. „Die Schule hat den Fehler bereits einen Tag später eingestanden, sich entschuldigt und unserer Tochter den Schulbesuch wieder erlaubt“, sagt Christian Reinelt. „So etwas kann mal passieren.“ Doch was die Eltern mit dem Gesundheitsamt erlebt hätten, sei ein wahres Trauerspiel – und eineinhalb Jahre nach Pandemiebeginn auch nicht mehr nachzuvollziehen.

Es ist dieser Moment, der Eltern seit vielen Monaten aus der Bahn wirft: Der Nachwuchs soll sich auf einmal in Quarantäne begeben, weil er angeblich Kontakt zu einem infizierten Kind hatte. Wie kann das sein? Was passiert jetzt? Muss ein Elternteil mit in Quarantäne? Was ist mit den Freunden, mit denen das Kind in den vergangenen Tagen noch gespielt hat? Diese und weitere Fragen brennen unter den Nägeln. „Und man braucht in so einem Fall doch auch einen Nachweis für den Arbeitgeber“, sagt Jessi Reinelt.

Gesundheitsamt ist nicht erreichbar

Was also tun? Jessi und Christian Reinelt entschieden sich dafür, die Info-Nummer des Gesundheitsamts der Region zu wählen. Die Erfahrung war ernüchternd. Den kompletten Montagnachmittag hätten sie die Nummer gewählt, berichten beide. Sie landeten immer nur in der Warteschleife – und seien nach einer halben Stunde aus der Leitung geworfen worden. „Was ist denn das für eine Informationspolitik?“, kritisiert Christian Reinelt. Schließlich sei man doch bereits seit eineinhalb Jahren im Pandemiemodus – und müsse in solchen Fällen Erfahrung haben. „Am schlimmsten war es, nach ewiger Warterei kurz vor Ende der Dienstzeit aus der Leitung gekickt zu werden und die Ansage zu hören: ‚Sie rufen außerhalb der Dienstzeit an. Das Gesundheitsamt ist morgen ab 9 Uhr erreichbar.’“

Jessi Reinelt im Austausch mit anderen Betroffenen per Whatsapp. Quelle: Gabriele Gerner

Eltern tauschen sich in Whatsapp-Gruppe aus

„Weder wir noch andere betroffene Eltern kamen telefonisch durch“, sagt Christian Reinelt. Denn nicht nur Reinelts, sondern auch mehrere andere Familien aus der Kita Kunterbunt in N.B. sahen sich in den vergangenen Tagen mit Corona und Quarantäne konfrontiert. In einer Whatsapp-Gruppe tauschten sich die Eltern aus, so der 41-Jährige. Viele von ihnen, sagt er, hätten noch Geschwisterkinder in der Kita oder ließen ihre Kinder dort im Hort betreuen. „Da war schon am Donnerstag die Rede von einem Corona-Verdachtsfall in einer Kita-Gruppe“, erinnert sich Reinelt. „Nach und nach kamen weitere positive Testergebnisse bei Elternteilen und Kindern hinzu.“ Auch diese Eltern hätten tagelang keinen Kontakt zum Gesundheitsamt bekommen und seien völlig ratlos gewesen.

Region: Zu viele Anfragen, um sie schnell zu beantworten

Das Gesundheitsamt räumt das Problem auf Nachfrage auch unumwunden ein. „Bei dem aktuell sehr dynamischen Infektionsgeschehen und den stark steigenden Corona-Zahlen ist das Anfrageaufkommen in der Telefonhotline des Gesundheitsamtes als auch an das E-Mail-Postfach coronavirus@region-hannover.de sehr hoch“, beschreibt es Regionssprecherin Sonja Wendt. Trotz Aufstockung des Personals sei es leider nicht immer möglich, alle Anfragen tagesaktuell zu bearbeiten. Sie empfiehlt, Anfragen per E-Mail zu stellen und in den Kitas und Schulen um Informationen zu bitten: „In der Regel sind auch die Einrichtungsleitungen über das Prozedere im Fall eines oder mehrerer Infektionsfälle informiert, sodass sie die notwendigen Informationen an die beteiligten Eltern weitergeben können.“

Josephine hatte Glück: Sie hat kein Corona, sie hatte auch keinen Kontakt, sie darf wieder in die Schule. Ihren ersten Schultag wird sie aber wohl in besonderer Erinnerung behalten – und ihre Eltern erst recht.

Von Gabriele Gerner