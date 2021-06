Kirchhorst

Bislang unbeachtet von der Öffentlichkeit hat in Kirchhorst ein Impfzentrum eröffnet, in dem schon fast 500 Menschen ihre lang ersehnte erste Corona-Schutzimpfung erhalten haben. Und die Kampagne geht weiter.

Mathias Mauß ist es wie vermutlich vielen Menschen seiner Altersklasse gegangen. Erst gab es die Impfpriorisierung, darunter fiel der 39-Jährige nicht. Als die Priorisierung wegfiel, habe er zunächst keinen Versuch gestartet, bei seinem Hausarzt oder in einem Impfzentrum einen Termin zu bekommen. „Ich wollte erst mal abwarten.“ Doch dann kam das Angebot seines Arbeitgebers, über einen Betriebsarzt eine Impfung zu erhalten. „Das passte perfekt. Vor zwei Wochen habe ich mich in die Liste eingetragen, und jetzt ist es ganz schnell gegangen“, sagt Mauß. In sechs Wochen wird er seine Zweitimpfung erhalten.

50 Unternehmen schicken Mitarbeiter ins Impfzentrum

Möglich gemacht hat dies die Initiative von Dirk Moch, Geschäftsführer beim Sanitätshaus Bertram Vital, und Betriebsarzt Thomas Riebschläger aus Neuwarmbüchen. Gemeinsam haben sie ein betriebsärztliches Impfzentrum im Gewerbegebiet am Kirchhorster See auf die Beine gestellt. Insgesamt betreut Riebschläger als Betriebsarzt 150 Firmen mit 4500 Mitarbeitern in der Region Hannover. 50 Unternehmen schicken ihre Mitarbeiter ins Impfzentrum in Kirchhorst. Damit ist dessen Kapazität erschöpft. CDU-Bürgermeisterkandidat Tim Mithöfer, der das Impfzentrum besichtigt, findet das Thema aus Sicht der Pandemiebekämpfung spannend. „Die Betriebsärzte haben großes Potenzial, der Sache richtig Schwung zu geben“, sagt er.

Bertram beschäftigt in Kirchhorst 150 Mitarbeiter. „Im März habe ich Dr. Riebschläger gefragt, wann es denn losgehen kann mit den Impfungen“, sagt Geschäftsführer Bach. Doch die Idee wurde größer. In Riebschlägers Praxis ließe sich ein Impfzentrum nicht realisieren, doch Bertram hat gerade den Büroanbau an seiner Halle fertiggestellt, die Büroräume aber noch nicht vermietet. Räume und Mobiliar stellt Bertram kostenlos bereit. Betriebsarzt Riebschläger und sein Personal nehmen die Impfungen vor und stellen die IT-Ausrüstung. Die Unternehmen beteiligen sich mit einer Pauschale zur Kostendeckung.

Bei der Registrierung erfolgt gleich die Impfaufklärung

Die Firmen können im Internet Termine für ihre Mitarbeiter buchen. Im Falle von Bertram entscheidet dabei die Häufigkeit von Kunden- und Mitarbeiterkontakten über die Reihenfolge, geimpft wird während der Arbeitszeit. Die Angestellten erhalten bei der Registrierung gleich alle Informationen zur Impfaufklärung. „So können wir im Impfzentrum schnell vorankommen, weil viele Fragen bereits im Vorfeld geklärt wurden“, so Riebschläger.

Die Kapazität liegt bei 15 Personen pro Stunde, geimpft wird mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer. Wie viel die Ärzte tatsächlich verimpfen können, liegt an der Verfügbarkeit des Impfstoffs. Man bestelle stets die Höchstmenge von 800 Dosen pro Woche, erläutert der Betriebsarzt. In der ersten Woche nach dem Start am 7. Juni konnten so 250 Spritzen gesetzt werden, in der vergangenen Woche dann 220. In dieser Woche sollen es dann wieder 250 Dosen sein.

Von Frank Walter