Isernhagen

Mit dem Teil-Lockdown im November ist das Problem verschoben, aber nicht aufgehoben: Wenn Vereine sich in Corona-Zeiten zu ihren Trainings oder Angeboten treffen wollen, dann brauchen sie nicht nur ein gutes Hygienekonzept, sondern vor allem viel Platz. Das kostet unter Umständen höhere Mieten. Um den Vereinen in Isernhagen im Winterhalbjahr dabei finanziell unter die Arme greifen zu können, will die CDU im Haushalt der Gemeinde 20.000 Euro in Form eines Fonds einstellen.

Vereine haben Hygienekonzepte entwickelt

Viele Sport- und kulturelle Vereine haben in den vergangenen Monaten Konzepte entwickelt, wie sie ihre Angebote coronakonform vorhalten können. Da proben Chöre mit Mindestabstand in der großen Scheune des Isernhagenhofs. Sportgruppen wurden geteilt und wieder geteilt – um mit möglichst wenigen Akteuren unterwegs zu sein. Das zog aber wiederum einen größeren Bedarf an Hallenzeiten nach sich, für die zusätzliche Raumkosten anfielen. Auch wenn im November alle Aktivitäten dieser Art untersagt sind – es ist nicht auszuschließen, dass es ab Dezember oder Januar mit den bewährten Konzepten weitergehen darf.

Anzeige

Eingetragene Vereine sollen das Geld abrufen können

„Wir schlagen daher vor, dass die Gemeinde auf formlosen schriftlichen Antrag hin bei der Beschaffung von Räumlichkeiten hilft oder sich mit einen Zuschuss an den Covid-19-bedingten Mehraufwendungen für Raummieten beteiligt“, heißt es im Antrag der CDU an den Finanzausschuss. Die Voraussetzung für die Finanzspritze soll die Eintragung als Verein mit anerkannter Gemeinnützigkeit sein. Insgesamt soll der Fond 20.000 Euro umfassen und vorerst bis zum 31. März 2021 abgerufen werden können.

Der Wirtschafts- und Finanzausschuss spricht in seiner Sitzung am Donnerstag, 5. November, ab 18 Uhr im Rathaus in Altwarmbüchen über den Eilantrag der CDU. Zudem geht es um den Doppelhaushalt 2021/2022, einen höheren Zuschuss an die Lebensberatungsstelle und den Gleichstellungsplan der Gemeinde.

Von Carina Bahl