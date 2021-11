Endlich können die drei Chöre Vokal Ensemble Isernhagen, der Isernhagenchor 50plus und der Frauenchor Femmes Vocales unter Leitung von Anne Drechsel wieder normal proben. Um diesen Neustart sicher zu gestalten, wenden die Chöre 2 G plus an – und würden sich das bei Konzerten auch vom Publikum wünschen.

