Isernhagen

Die Wetterprognosen für den Start der Osterferien sehen gut aus. Vor allem für Anfang der nächsten Woche sagen die Meteorologen wärmere Temperaturen voraus. Das perfekte Spielplatzwetter also. In Corona-Zeiten sind volle Spielplätze aber ein Problem – in den vergangenen Monaten musste die Polizei schon Areale absperren. Die Gemeinde bittet die Isernhagener daher nun ausdrücklich darum, die Mindestabstände auch draußen auf öffentlichen Plätzen einzuhalten.

Menschenansammlungen soll es nicht geben

„Haben Sie Spaß mit Ihren Kindern auf unseren Spielplätzen – aber bitte mit dem ausreichenden Abstand zu anderen Personen“, heißt es aus dem Rathaus. Familien sollten Spielplätze, auf denen schon viele unterwegs sind, nicht ansteuern. „Menschenansammlungen auf Spielplätzen oder anderen öffentlichen Plätzen sind zu vermeiden, da diese sonst geschlossen werden müssen“, betont die Gemeinde. Eine Maskenpflicht gibt es dort nicht, diese gilt nur im Zentrum rund ums Rathaus in Altwarmbüchen sowie auf vielen Parkplätzen von Einkaufsmärkten.

Die Polizei wird die Spielplätze im Rahmen ihrer Streifendienste im Auge behalten, heißt es aus dem zuständigen Kommissariat in Großburgwedel. Ende Februar hatte die Polizei an einem Wochenende die großen Spielplätze an der K114 in Altwarmbüchen und im Amtspark in Großburgwedel abgesperrt, weil dort teils bis zu 80 Personen unterwegs und Mindestabstände nicht eingehalten worden waren.

Gemeinde hat Übersichtskarte mit allen Spielplätzen online

Die Gemeinde hat aber einen Tipp parat: Auf www.isernhagen.de/gemeindekarte hat das Rathaus eine Google-Maps-Übersicht mit allen rund 50 öffentlichen Spielplätzen, Skateranlagen und Bolzplätzen in Isernhagen erstellt. Wenn ein Spielplatz in den nächsten Tagen zu voll sein sollte, finden sich dort die nächstgelegenen Alternativen.

Von Carina Bahl