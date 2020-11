Isernhagen

Die erste weiterführende Schule im Gemeindegebiet Isernhagen wechselt ab sofort in das sogenannte Szenario B: Nach einem bestätigten Corona-Fall an der Heinrich-Heller-Schule in Altwarmbüchen wird dort der verbliebene zehnte Jahrgang ab sofort und für mindestens zwei Wochen im Wechselmodell unterrichtet.

Kita in der Heinrich-Heller-Schule ist nicht betroffen

Die Heinrich-Heller-Schule läuft seit Gründung der IGS am Schulzentrum aus. Nur noch ein Jahrgang mit vier Klassen aus Haupt- und Realschülern ist aktuell noch im Gebäude an der Jacobistraße in Altwarmbüchen untergebracht. 2021 werden dort die letzten Schüler ihren Abschluss machen. Auf die Kita Birkenwäldchen, die dort in einem Schultrakt provisorisch bis zur Fertigstellung ihres Gebäudes untergebracht ist, hat das jedoch laut Gemeinde keine Auswirkungen: Schüler, Lehrer und die Kita-Kinder sind räumlich durchweg getrennt, daher kann der Kita-Betrieb weiter aufrechterhalten werden.

Kita Neuwarmbüchen schließt zwei Gruppen

Anders im Nachbarort: Die kommunale Kita in Neuwarmbüchen hat ebenfalls einen bestätigten einen Corona-Fall zu verzeichnen. Dort hat sich eine Betreuungskraft infiziert. Infolge wurden eine Kindergarten- und eine Krippengruppe, in denen die Mitarbeiterin im Einsatz war, geschlossen. Die Kinder und Kolleginnen, die als K1-Kontakte gelten, werden unter Quarantäne gestellt. Die Familien sind laut Gemeinde Isernhagen bereits darüber informiert.

Mit Stand Montagnachmittag sind laut Gesundheitsamt der Region Hannover aktuell 27 Isernhagener mit dem Coronavirus infiziert, 147 haben sich seit Ausbruch der Pandemie angesteckt. Der Inzidenzwert liegt bei 72,8.

Von Carina Bahl