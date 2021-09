Isernhagen

Die Zahl der Corona-Infektionen in Isernhagen steigt weiterhin. Am Freitag lag der sogenannte Inzidenzwert, der die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen gerechnet auf 100.000 Einwohner eingibt, bei 145,6. Damit hat die Gemeinde aktuell den höchsten Inzidenzwert aller Kommunen in der Region Hannover.

Aktuell sind laut Gesundheitsamt der Region Hannover 55 Isernhagenerinnen und Isernhagener positiv auf Corona getestet. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie 895 Menschen in der Gemeinde mit dem Virus angesteckt.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einen Hotspot – etwa einen größeren Ausbruch in einer Kita, Schule oder einem Unternehmen – verzeichnet die Region auf Nachfrage aktuell nicht in Isernhagen. Die Infektionen verteilten sich vielmehr im Gemeindegebiet im privaten familiären Bereich, heißt es.

Von Carina Bahl