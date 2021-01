Isernhagen

405 Isernhagener haben sich – Stand Montagmittag – seit Ausbruch der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert. 32 Neuinfektionen vermeldete das Gesundheitsamt der Region Hannover für das Gemeindegebiet allein für die Zeit von Freitag bis Montag.

Corona-Inzidenzwert steigt in Isernhagen auf 234,6

Der Inzidenzwert, der die Zahl der Infektionen in den vergangenen sieben Tagen gerechnet auf 100.000 Einwohner angibt, stieg damit in Isernhagen von 157,8 am Freitag auf 234,6 am Montag. Akut infiziert waren am Montag 85 Isernhagener. So hoch lag die Infektionszahl in der Gemeinde noch nie.

Strengere Regeln wie Ausgangssperren, wie sie die Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen für einen Inzidenzwert ab 200 vorsieht, müssen die Isernhagener aber trotz des hohen Wertes vorerst nicht befürchten. Dabei zählt ausschließlich der Inzidenzwert des Landeskreises, sprich der Region Hannover. Dieser lag am Montag bei 156,1.

Ausbruch in einem Seniorenpflegeheim

Die hohe Zahl der Neuinfektionen erklärt die Region auf Nachfrage mit einem Ausbruch in einem Isernhagener Seniorenpflegeheim. „In einem Pflegeheim lassen sich Infektionsketten meist gut nachverfolgen“, sagt Regionssprecherin Sonja Wendt. Das sei bei den beunruhigenden Zahlen noch das Beruhigende. Die Infektionszahlen seien regionsweit am Wochenende gestiegen, oft auch nach Ansteckungen im Familienkreis. Renafan in Altwarmbüchen und das Kirchhorster Seniorenheim verzeichnen auf Nachfrage aktuell keinen Ausbruch bei sich.

