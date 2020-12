Isernhagen

Die Infektionszahlen in der Gemeinde Isernhagen gehen weiterhin nach oben. Wie das Gesundheitsamt der Region Hannover am Freitagmittag mitteilte, sind aktuell 27 Isernhagener mit dem Coronavirus infiziert. 237 Menschen in der Gemeinde haben sich somit insgesamt seit Ausbruch der Corona-Pandemie im März angesteckt. Zum Vergleich: Vor genau einer Woche waren es in Isernhagen noch 219.

Anzeige

Inzidenzwert bleibt bei 68,8

Der Inzidenzwert, der die Zahl der Infizierten in den vergangenen sieben Tagen gerechnet auf 100.000 Einwohner angibt, liegt damit am Freitag wie vor einer Woche bei 68,8. Vor zwei Wochen lag der Wert bei 56,7. Einen sogenannten Hotspot gibt es in Isernhagen laut Region aktuell nicht.

Lesen Sie auch

Von Carina Bahl