Isernhagen

Der Trend sieht gut aus: Der Inzidenzwert in der Gemeinde Isernhagen ist in den vergangenen Tagen konsequent gesunken. Wie das Gesundheitsamt der Region Hannover am Mittwoch mitteilte, liegt der Wert aktuell noch bei 56,6. Der Inzidenzwert gibt die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen gerechnet auf 100.000 Einwohner an. Vor einer Woche lag dieser in Isernhagen noch bei 121,3.

32 Isernhagener sind mit oder an Corona gestorben

Aktuell sind 41 Isernhagener mit Corona infiziert, 759 haben sich seit Ausbruch der Pandemie vor mehr als einem Jahr angesteckt und 32 sind bisher mit oder an dem Virus gestorben. 14 Menschen in der Gemeinde wurden in der vergangenen Woche positiv getestet.

Drei Testzentren in der Gemeinde

In Isernhagen gibt es inzwischen drei öffentliche Corona-Schnelltestzentren: Das Seniorenpflegeheim Renafan am Lünebürger Damm in Altwarmbüchen bietet Tests am Fenster an, die Johanniter im Foyer des Isernhagenhofs in F.B. Für beide Testzentren ist eine Anmeldung vorab auf www.isernhagen.de erforderlich.

Das dritte Testzentrum im Obergeschoss des A2-Centers an der Opelstraße in Altwarmbüchen kann hingegen auch spontan besucht werden.

Von Carina Bahl