Isernhagen

Ein Inzidenzwert von 101,1: Diesen Wert hat das Gesundheitsamt der Region Hannover am Mittwoch für Isernhagen ermittelt. So hoch war in Isernhagen die Zahl der Corona-Neuinfektionen – innerhalb von sieben Tagen gerechnet auf 100.000 Einwohnern – seit Februar nicht mehr. Damit haben sich inzwischen 856 Menschen in der Gemeinde seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 mit Corona angesteckt – 25 waren es allein in der vergangenen Woche. Aktuell sind in Isernhagen laut Region 41 Personen mit Corona infiziert.

Die Neuinfektionen nehmen in Isernhagen seit einigen Wochen wieder stetig zu. Nur die Stadt Langenhagen hatte in der Region Hannover am Mittwoch mit 103,3 einen noch höheren Wert zu verzeichnen. Einen größeren Ausbruch etwa in einer Kita oder einer Firma verzeichnet das Gesundheitsamt hingegen in Isernhagen bisher nicht und verweist auf Ansteckungen im Familienkreis und bei Urlaubsrückkehrern.

Von Carina Bahl