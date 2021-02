Isernhagen

Der Corona-Lockdown zeigt inzwischen auch in der Gemeinde Isernhagen seine Wirkung. Am Dienstagmittag gab es nur noch 37 positiv Getestete im Gemeindegebiet, teilte das Gesundheitsamt der Region Hannover mit. Der Inzidenzwert, der die Zahl der Neuinfektionen gerechnet auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen angibt, lag nur noch bei 48,5.

Inzidenzwert ist seit Dezember stetig gestiegen

Kein Vergleich zu den vergangenen Wochen und Monaten: Seit Mitte Dezember war der Inzidenzwert stetig gestiegen, zuletzt nach einem Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim sogar auf einen Rekordwert von 275. Damit war Isernhagen negativer Spitzenreiter in der Region Hannover.

494 Menschen in Isernhagen haben sich angesteckt

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie haben sich in Isernhagen 494 Menschen mit dem Virus infiziert. Der aktuelle Inzidenzwert ist der viertniedrigste der 21 Regionskommunen.

Von Carina Bahl