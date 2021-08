Isernhagen

Die Zeiten, als Isernhagen noch mit einem Inzidenzwert von null und keinem einzigen Infizierten daherkam, sind endgültig vorbei. Seit einigen Tagen steigen die Infektionszahlen auch in der Gemeinde wieder deutlich an. Wie das Gesundheitsamt der Region Hannover am Montag mitteilte, liegt der Inzidenzwert, der die Zahl der Neuinfizierten der vergangenen sieben Tage gerechnet auf 100.000 Einwohner angibt, aktuell bei 56,6. Nur in der Nachbarkommune Langenhagen gibt es regionsweit mit 69,4 noch einen höheren Wert.

Aktuell positiv auf Corona getestet sind laut Region 17 Isernhagenerinnen und Isernhagener. Seit dem Ausbruch der Pandemie haben sich somit insgesamt 829 Menschen in der Gemeinde mit dem Virus infiziert. „Einen größeren Ausbruch in Isernhagen gibt es weder im Kita-Betrieb, noch bei Arbeitgebern oder in Alten- und Pflegeheimen“, teilt die Region auf Nachfrage mit. „Die aktuellen Neuinfektionen in der Region Hannover gehen Großteil auf familiäre Zusammenhänge zurück – das ist auch in Isernhagen der Fall.“

Von Carina Bahl