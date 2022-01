Isernhagen

Die Omikron-Variante breitet sich in Isernhagen aktuell rasant aus. So hoch wie am Mittwoch waren die Infektionszahlen in der Gemeinde noch nie. Laut Gesundheitsamt waren 320 Isernhagenerinnen und Isernhagener mit Corona infiziert. Allein von Dienstag auf Mittwoch gab es 78 neue bestätigte Fälle. Der Inzidenzwert kletterte auf ein Allzeithoch von 893,9 – damit ist Isernhagen negativer Spitzenreiter in der gesamten Region Hannover. 1697 Menschen aus der Gemeinde haben sich seit Ausbruch der Pandemie im Februar 2020 mit Corona angesteckt.

Inzidenzwert verdoppelt sich von Woche zu Woche

Doch woran liegt es, dass es sich die Inzidenzen in Isernhagen von Woche zu Woche zuletzt stetig verdoppelt haben? Laut Regionssprecher Christoph Borschel ist kein Hotspot in Isernhagen auszumachen. Es handele sich um ein „diffuses Ausbruchsgeschehen“ – quer durch alle Altersgruppen, privaten und beruflichen Bereiche. Der Grund sei die deutlich ansteckendere und sich schneller verbreitende Omikron-Variante des Coronavirus.

Und die Dynamik der Virusvariante lässt sich in Isernhagen mit Blick auf die Inzidenz, die die Zahl der Infektionen der vergangenen sieben Tage gerechnet auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner angibt, eindrucksvoll nachvollziehen: Am 29. Dezember lag der Wert in Isernhagen noch bei 68,6, am 5. Januar bei 158, am 12. Januar bei 400,5 und an diesem Mittwoch bei fast 900. Das ist mehr als eine Verdoppelung Woche für Woche. Die Lage in den Krankenhäusern ist jedoch weiterhin stabil. Auch die Zahl der Menschen, die in Isernhagen an oder mit dem Coronavirus gestorben sind, hält sich seit Monaten stabil bei knapp über 30.

Impfungen: Nachfrage sinkt in Isernhagen

Die Nachfrage nach Corona-Impfungen sinkt derweil in der Gemeinde. Mussten Interessierte im Dezember teils noch Stunden vor der ehemaligen Heinrich-Heller-Schule in Altwarmbüchen anstehen, um ihre Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung zu erhalten, ist dies heute nahezu spontan möglich. Insgesamt haben die mobilen Impfteams der Region in Isernhagen bereits mehr als 2752 Menschen geimpft – allerdings: 2250 davon noch 2021. Seit Jahresbeginn nimmt die Nachfrage deutlich ab. Beim Feierabend-Impfen des DRK waren zuletzt 95 Personen geimpft worden. Hinzukommen noch die vielen Impfungen bei den Ärzten, die die Region nicht erfasst.

Testpflicht gilt inzwischen auch im Kindergarten

„Impfen und Testen sind zur Zeit hoch relevant“, sagt Bürgermeister Tim Mithöfer (CDU). „Deshalb haben wir auch die Testpflicht, die aus dem alten Jahr heraus in den Kitas galt, verlängert.“ Die Gemeinde hatte im Dezember mit der eingeführten Testpflicht in den Kitas eine Vorreiterrolle eingenommen – voraussichtlich ab Februar, so kündigte das Land gerade an, soll sie dann niedersachsenweit gelten. Auch das Personal im Kita-Bereich wird in Isernhagen zweimal wöchentlich getestet und mit FFP2-Masken versorgt.

Die Testpflicht in Isernhagen zeigt Wirkung. Immer wieder konnten so in den vergangenen Wochen frühzeitig Infektionsfälle erkannt werden. Es gebe nicht in allen Kitas positive Fälle, aber die Infektionszahlen würden aktuell steigen, teilt Sascha Trampe, Leiter des Amtes für Jugend, Bildung und Sport bei der Gemeinde mit. In den kommunalen Einrichtungen seien Erwachsene wie Kinder betroffen. „Eine erhöhte Fallzahl in den Kitas mag auch durch die Testpflicht bedingt sein.“ Mehr Tests würden auch dazu führen, mehr Fälle frühzeitig zu entdecken. Das komme letztlich allen zugute. Man danke den Eltern für ihre Bereitschaft und das Verständnis zur Testpflicht.

Viele Corona-Fälle in Kitas und Schulen

Ob die Testpflicht tatsächlich der Grund für die hohe Inzidenz ist, kann nicht klar belegt werden. Denn die Region kann auf kommunaler Ebene keine genaue Aufschlüsselung der Infektionen nach Altersgruppen liefern. Fest steht aber, dass es aktuell nicht wenige Infektionen im Kita- und Schulbereich gibt. Am Mittwoch waren es laut Borschel 14 Corona-Fälle in vier Schulen Isernhagens, 25 Corona-Infektionen wurden zudem verteilt auf fünf Isernhagener Kitas bestätigt.

Von Carina Bahl und Alina Stillahn