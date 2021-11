Isernhagen

Bereits vor zwei Wochen hatte die Gemeinde Isernhagen sich entschieden, angesichts wieder deutlich steigender Corona-Infektionszahlen die politischen Sitzungen erneut in Videokonferenzen umzuwandeln. Gleich mehrere Ortsräte konnten sich somit sicher online konstituieren. Doch damit ist nun Schluss: Da zu Donnerstag, 25. November, die sogenannte pandemische Lage in Deutschland endete, gilt die Ausnahmeregelung nicht mehr, die Gremien auch virtuelle Beschlüsse erlaubt hatte. „Darüber sind wir nicht glücklich“, betont Isernhagens neuer Gemeindebürgermeister Tim Mithöfer (CDU). Natürlich wolle man nicht ewig nur per Videokonferenz politische Sitzungen anbieten, aber angesichts der Inzidenzen hätte man das vorerst gern weitergeführt.

Große Räume und strenge Hygienevorschriften

„Jetzt müssen wir uns erst einmal wieder in Präsenz treffen“, erläutert Mithöfer. Man schaue, möglichst große Räume für die Sitzungen zu nutzen und streng auf die Hygienevorschriften zu achten. Der Ortsrat Isernhagen F.B. konstituiert sich am nächsten Dienstag, 30. November, ab 18.30 Uhr im Isernhagenhof. Die Ausschüsse, die bis zur Winterpause tagen, werden das im großen Ratssaal tun – der Rat wiederum trifft sich in der Agora des Schulzentrums. Die sogenannte „Pfefferkuchensitzung“ – die letzte Zusammenkunft des Jahres, die bei Essen und Getränken vor allem dem Austausch und Kennenlernen der Politiker und Verwaltungsmitarbeiter galt, ist komplett abgesagt.

Gemeinde ist auf Gesetzesänderung vorbereitet

Die Gemeinde hofft nun auf die geplante Novelle vom Land zur Erweiterung des entsprechenden Paragrafen 182 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), die es Kommunen ermöglichen würde – je nach Infektionsgeschehen vor Ort –, selbst entscheiden zu können, ob sie Videokonferenzen für politische Sitzungen ermöglichen. Der Landtag soll darüber Mitte Dezember befinden.

„Wir haben uns im Umlaufverfahren bereits einen Beschluss vom Verwaltungsausschuss und Rat dazu eingeholt“, sagt Mithöfer. So könnte der Sitzungsbetrieb, sobald das Land grünes Licht gibt, in Isernhagen sofort wieder auf Onlinekonferenzen umgestellt werden – sofern die Corona-Lage weiterhin angespannt bleibt. Bis dahin heißt es aber erst einmal weiterhin: Maske auf, Abstand halten und sich warm anziehen für Sitzungen – fürs regelmäßige Lüften.

Von Carina Bahl