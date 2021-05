Isernhagen

Für viele Kinder wird der nächste Montag, 10. Mai, ein aufregender Tag: Zum ersten Mal in diesem Jahr dürfen sie wieder die Krippe, den Kindergarten oder die Großtagespflegestelle besuchen. Nachdem das Land entschieden hat, die Kitas wieder zu öffnen, wenn der Inzidenzwert in der jeweiligen Region unter 165 liegt, öffnen nun auch die Einrichtungen in der Gemeinde Isernhagen ab nächster Woche wieder für den sogenannten eingeschränkten Regelbetrieb.

Kitas in Isernhagen öffnen 2021 das erste Mal für alle Kinder

Das heißt: Waren die Kitas seit Anfang des Jahres coronabedingt geschlossen und boten nur eine Notbetreuung bei einer Maximalbelegung von 50 Prozent pro Gruppe für berechtigte Familien an, so dürfen nun alle Kinder in Isernhagen zurück in die Kitas. Allerdings unter Auflagen: Die einzelnen Gruppen in den Kitas müssen strikt voneinander getrennt und betreut werden. Gruppenübergreifende Angebote wie etwa Früh- und Spätdienste sind weiterhin nicht erlaubt – es sei denn, sie können gruppenintern angeboten werden. Das Außengelände dürfen die Kinder ebenfalls nicht gemeinsam nutzen. Zudem gilt ein grundsätzliches Zutrittsverbot in den Kitas für Eltern und weitere Personen von außen.

„Große Entlastung für Familien“

Dennoch bedeute die Öffnung „eine große Entlastung für die Familien nach den enormen Herausforderungen der letzten Wochen und Monaten“, ist die Gemeinde überzeugt. Über weitere individuelle Details zu den Abläufen informierten die einzelnen Kitas die Familien direkt, heißt es aus dem Rathaus.

Von Carina Bahl