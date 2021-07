Isernhagen

Wenn Politiker sich einig sind, dann geht es im Wahlkampfjahr eigentlich nur noch um eine Frage: Wer hatte die Idee zuerst? War es die Anfrage der Grünen im Sozialausschuss oder doch der Antrag, den die CDU jetzt zu Papier gebracht hatte? Und eigentlich hätte man sich bei diesem Thema ja auch von vornherein auf einen gemeinsamen Vorstoß einigen können, fand die SPD. Am Ende spielte das am Montagabend im Rat aber keine Rolle: Die Politiker stimmten für die Anschaffung sogenannter Lolli-Tests für alle Kita-Kinder in Isernhagen.

Es zeichnet sich nicht zuletzt mit Blick auf die Delta-Variante ab: Nach den Sommerferien werden es vor allem die Kindertagesstätten sein, in denen ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht. Für die Jüngsten gibt es noch keinen Impfstoff. In der Kita sind Mindestabstände nicht einzuhalten, eine Maskenpflicht ohnehin nicht. Um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten, hat auch das Land Niedersachsen die Bereitstellung von Lolli-Tests für die Kinder in Aussicht gestellt. Eine Testpflicht, wie es sie für den Besuch der Schule gibt, ist allerdings nicht geplant.

862 Kita-Kinder sollen zweimal wöchentlich getestet werden

Aktuell gibt es in der Gemeinde 862 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren, die in einem Kindergarten oder bei einer Tagesmutter betreut werden. Für all diese wird die Gemeinde nun kostenlose Lolli-Tests zur Verfügung stellen – und das nicht nur in kommunalen Einrichtungen, sondern auch in Kitas mit freier Trägerschaft sowie in der Tagespflege. Für Hortkinder braucht es das Angebot nicht, heißt es aus dem Rathaus, da dort Grundschüler betreut werden, die durch die Corona-Testpflicht an den Schulen bereits zweimal wöchentlich getestet werden.

Lolli-Test: Tupfer muss für zehn Sekunden unter die Zunge

Der Vorteil der Lolli-Tests liegt auf der Hand: Die Kinder müssen sich nicht den teils unangenehmen Abstrich in Mund und Nase unterziehen, wie es bei den anderen Testkits der Fall ist. Wie bei einem Lutscher wird der Lolli-Test in Form eines Tupfers nur für zehn Sekunden unter die Zunge gelegt. Das reicht, um die Speichelprobe zu entnehmen und diese auf Corona zu testen. Die Familien sollen ihre Kinder zu Hause selbst testen. So soll vermieden werden, dass Kinder, die mit Corona infiziert sind, überhaupt erst in die Kita kommen und dort möglicherweise andere anstecken.

Lesen Sie auch Die HAZ stellt alle Kitas in der Gemeinde Isernhagen vor

Isernhagen bestellt 9300 Testkits

Die Gemeinde wird nach eigener Berechnung 9300 Lolli-Tests bestellen müssen, um die Wartezeit auf die vom Land avisierten Tests zu überbrücken. Das Land will für neun Wochen neun Tests pro Kind zur Verfügung stellen, weitere neun Tests pro Kind muss ohnehin die Kommune bezahlen – sodass ein Corona-Test zweimal wöchentlich vorgenommen werden kann. Laut Gemeindeverwaltung werden aktuell Angebote eingeholt. Man rechne mit Nettokosten von circa 23.100 Euro.

Geplant ist aktuell, das Testangebot für neun Wochen vorzuhalten – mit Start am 1. August nach den Sommerferien. Die ersten fünf Wochen will die Gemeinde dann ihre selbst bestellten Tests verteilen, im Anschluss soll die Lieferung des Landes an die Familien weitergereicht werden. Der Rat hat das Geld dafür am Montagabend ohne weitere Diskussion freigegeben. Zudem soll die Gemeinde laut Ratsbeschluss möglichst auch Krippen in die Verteilung der Lolli-Tests mit einbeziehen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Luftfilteranlagen in Klassenräumen

Auch in Isernhagens Schulen könnte der Schutz vor dem Coronavirus zum Herbst hin erhöht werden. Die SPD hat einen Antrag gestellt, dass die Gemeinde schnellstmöglich prüfen solle, in wie vielen Klassenräumen Luftfilteranlagen zu installieren wären und was das kosten würde, wenn das Land wie angekündigt 80 Prozent der Kosten trage. Dieses Thema wird der Rat in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 22. Juli, ab 18.30 Uhr beraten.

Von Carina Bahl