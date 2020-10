Isernhagen

Die Herbstferien enden an diesem Wochenende: Ab Montag, 26. Oktober, werden wieder alle Schüler in Isernhagen den Präsenzunterricht aufnehmen und gemeinsam mit ihren Mitschülern im Klassenzimmer sitzen. In Zeiten von stark ansteigenden Corona-Zahlen ist das Lüften der Räume daher umso wichtiger. Die Gemeinde hat jetzt noch einmal alle Fenster in den Schulen kontrolliert. Sperren, die früher manch ein Fenster nur auf Kipp stellen ließen, wurden entfernt. Im Neubau auf dem Schulcampus in Altwarmbüchen gibt es obendrein eine Lüftungsanlage. Diese sorgt jederzeit für eine angenehme Temperatur im Raum und tauscht die Luft kontinuierlich mit der Außenluft aus, teilt die Gemeinde mit.

Fest für Isernhagens größtes Bauprojekt ist abgesagt

Auch wenn Isernhagen am Freitag einen Inzidenzwert von nur 16,2 hat und damit den niedrigsten Wert in der Region Hannover – die steigenden Corona-Zahlen haben die Gemeindeverwaltung zu einer weiteren Entscheidung gezwungen: Die große Einweihungsfeier des Schulneubaus – immerhin das teuerste und größte Bauprojekt der Gemeinde in den vergangenen 30 Jahren – ist abgesagt. Vor wenigen Wochen hatte es noch Pläne für eine kleinere Feier gegeben, doch das will das Rathaus jetzt nicht mehr verantworten.

Maskenpflicht im Rathaus

Der Gesundheitsschutz geht vor, da ist man sich einig. Seit dieser Woche gilt im Rathaus eine Maskenpflicht für Mitarbeiter und Besucher – bisher war es nur eine Empfehlung, Mund und Nase zu bedecken. Einen Corona-Krisenstab im eigentlichen Sinne gibt es in Isernhagen nicht. „Wir klären das in der Amtsleiterrunde“, sagt Bürgermeister Arpad Bogya. Die Mitarbeiter im Ordnungsamt würden stichprobenartig das Einhalten der Corona-Regeln im Gemeindegebiet kontrollieren und auch Hinweisen nachgehen, „aber für flächendeckende Kontrollen fehlt uns das Personal“.

Von Carina Bahl