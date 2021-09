Isernhagen

Wenn der neue Rat ab dem 1. November seine Arbeit aufnimmt und der neue Bürgermeister an der Spitze der Verwaltung steht, dann soll es in Isernhagen einen eigenen Ausschuss für die Angelegenheiten der Freiwilligen Feuerwehren geben – so lautet zumindest der Wunsch des Gemeindebrandmeisters Marc Perl an die Kommunalpolitiker. Das Gremium, so die Vorstellung des obersten Brandbekämpfers in Isernhagen, sollte abwechselnd in den Gerätehäusern der Ortschaften tagen und damit einen Einblick in die Aufgaben und Anforderungen der Feuerwehren bekommen. Bislang gibt es den Wirtschafts-, Finanz- und Feuerschutzausschuss, in dem nach Einschätzung Perls die Belange der Ortsfeuerwehren nicht ausreichend berücksichtigt werden.

Als wesentliche Aufgabe des neuen Gremiums nennt der Gemeindebrandmeister einen verbindlichen Fahrplan zur Sanierung oder Erneuerung von Feuerwehrhäusern, das Einstellen des notwendigen Etats in den Haushalt und eine kontinuierliche Debatte über den Kauf von Fahrzeugen. Dabei gehe es vor allem darum, vorhandene Fahrzeuge durch modernere zu ersetzen. Sobald nach dem Wahlsonntag, 26. September, der neue Bürgermeister – entweder Tim Mithöfer (CDU) oder Philipp Neeßen (SPD) – feststehe, wolle er das Gespräch suchen, kündigt Perl an.

Laternenumzüge: Ja, aber ...

Seinen Angaben zufolge absolvieren die Ortsfeuerwehren in diesen Wochen die Mitgliederversammlungen, die sie zu Jahresbeginn wegen der Corona-Pandemie verschoben hatten. „Viele genießen es jetzt, wieder in Präsenz tagen zu können“, hat der Gemeindebrandmeister beobachtet. Er kommt am 11. Oktober erstmals seit Ausbruch der Pandemie wieder mit dem Gemeindekommando zusammen, bislang traf sich das Gremium digital. Ein Thema auf der Agenda: Wie lassen sich Laternenumzüge coronakonform gestalten? Sicherlich lasse sich ein Rundgang durch den Ort organisieren, denkbar seien auch Bonbon-Behälter, die aufgestellt werden. „Ein gemeinsames Beisammensein am Ende wird es aber nicht geben können“, sagt Perl mit Blick auf den Infektionsschutz. Denn letztlich stelle sich die Frage: Wer solle, wer könne eine 2-G- oder 3-G-Regel überprüfen?

Wie sehr der Teufel im berühmten Detail steckt, verdeutlicht der Feuerwehrchef am Beispiel der neuen Truppmann-1-Ausbildung, die an diesem Dienstag, 21. September, beginnt. Mehr als 20 Teilnehmer aus den Feuerwehren Isernhagen und Langenhagen starten in dem Kurs, doch weil nicht alle geimpft oder genesen sind, müssen die Organisatoren vor jedem Termin einen Selbsttest für alle zur Verfügung stellen: insgesamt 400 Stück. „Da wünsche ich mir natürlich, dass jeder und jede sich impfen lässt“, sagt Perl und fügt hinzu, dass die Ausbilder bewusst auf 2- oder 3-G verzichten, um niemanden auszugrenzen.

Perl: „Wer für die Feuerwehr brennt, bleibt dabei“

Wie in den Vorjahren setzt sich der Kurs aus Teilnehmerinnen und Teilnehmern zusammen, die sich entweder zuvor in der Jugendfeuerwehr engagiert haben oder Quereinsteiger sind. Doch mit Bedauern stellt der Gemeindebrandmeister fest, dass einige Neubürger aus Baugebieten wie der Wietzaue zwar als fördernde Mitglieder die Feuerwehr unterstützen – nicht aber als Aktive. Darauf habe er durchaus gehofft, sagt er und ergänzt mit Blick auf die Pandemie-Lage der vergangenen Monate, dass ein positiver Aspekt die verbesserte Tagesverfügbarkeit wegen der Homeoffice-Arbeit gewesen sei. Inzwischen kehrten viele an ihre Arbeitsstellen in den Unternehmen zurück, sodass die Brandbekämpfer wieder auf die Unterstützung durch andere Ortsfeuerwehren setzen müssten.

Gleichwohl zollt Perl den Ehrenamtlichen großes Lob. Es gebe bisher weder bei den Aktiven noch bei der Jugend- und Kinderfeuerwehr signifikante Austritte. Im Gegenteil: „Wer einmal für die Feuerwehr brennt, der bleibt dabei“, sagt er und ist deshalb optimistisch, dass der Nachwuchs der Ortsfeuerwehren weiterhin gesichert ist. Und noch ein Punkt ist ihm wichtig: „Wir haben immer wieder nachsteuern müssen, zum Beispiel, als wir unser Stufenkonzept im Lockdown wieder herunterfahren mussten. Dafür hatten alle Verständnis, sie haben es akzeptiert und nicht gemault.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gemeinsame Ausbildung mit Langenhagen

Als negativen Aspekt nennt er hingegen das stockende Angebot von Lehrgängen, sei es bei den Sprechfunkern, den Maschinisten oder den Atemschutzgeräteträgern. Deshalb schließe sich die Isernhagener Feuerwehr mit der Langenhagener zusammen und bilde jetzt dezentral im neuen Gerätehaus Engelbostel/Schulenburg die Atemschutzgeräteträger aus. „Wir müssen vor die Lage kommen“, sagt Perl in Feuerwehr-Deutsch und meint damit, dass die Verantwortlichen die Bugwelle an Lehrgängen, die sich aufbaue, brechen wollen. Damit, betont er, seien die beiden Feuerwehren nun auf gutem Weg.

Eine zeitnahe Rückkehr in die Normalität – die wünscht sich der Gemeindebrandmeister nach der 18-monatigen Ausnahmesituation. „Die Gemeinschaft ist nach wie vor da, doch die Mitglieder wünschen sich persönliche Gespräche anstelle der Mattscheibe“, sagt Perl. Die will er nun auch führen, mit dem neuen Bürgermeister und dem neuen Rat, damit der von ihm favorisierte Feuerschutzausschuss auch eine Chance bekommt.

Von Antje Bismark