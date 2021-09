Isernhagen

Ophelia, die Beratungsstelle für Frauen mit Gewalterfahrung aus Langenhagen, bietet seit 2020 auch in Isernhagen regelmäßige Vor-Ort-Sprechstunden an. Im jüngsten Sozialausschuss stellte Geschäftsführerin Anja Wessel-Jorißen eine Zwischenbilanz vor – und die weist für das laufende Jahr steigende Fallzahlen aus.

Jetzt schon so viele Beratungsfälle wie im ganzen Jahr 2019

Gab es im ganzen Jahr 2019 insgesamt 22 Frauen und Mädchen aus Isernhagen, die Hilfe bei Ophelia suchten, so stieg die Zahl im Corona-Jahr auf 31 an. Auch 2021 hat Ophelia schon 21-mal in Isernhagen geholfen, wenn Frauen und Mädchen Gewalt ausgesetzt waren. Das Corona-Jahr sei für betroffene Frauen besonders schwierig gewesen, erläuterte Wessel-Jorißen. Aufgrund des Lockdowns hätten sich die Frauen mehreren Belastungen gleichzeitig ausgesetzt gesehen – neben der Gewalt kam Überforderung im Homeschooling oder in der Kinderbetreuung dazu, aber auch Existenzängste spielten eine Rolle. Die strengen Kontaktregeln erlaubten zudem nur wenige Ausflüchte aus dem heimischen Umfeld. Das haben auch die Beraterinnen von Ophelia gemerkt. „Es gab viel mehr Ad-hoc-Beratungen als mit vorheriger Terminvereinbarung“, schilderte es die Geschäftsführerin. „Manche Frauen haben sogar aus dem Auto heraus angerufen.“

Dass die Zahlen für dieses Jahr schon jetzt auf dem Niveau von 2019 liegen, könne ein Corona-Effekt sein. „Es lässt sich schwer bewerten“, sagte Wessel-Jorißen. Es könne aber durchaus sein, dass die Frauen jetzt die Chance nutzten, sich Hilfe zu holen, weil es wieder mehr Möglichkeiten und auch Zeitfenster für sie gebe, zu Hause zu entfliehen. Die persönliche Sprechstunde im Familienzentrum in Altwarmbüchen werde hingegen noch zögerlich genutzt. „Das ist aber normal. Es braucht seine Zeit, bis so ein Angebot sich etabliert hat.“

Präventionsprojekt an der IGS und am Gymnasium in Isernhagen

Um bereits junge Mädchen auf das Angebot von Ophelia aufmerksam zu machen, gibt es am Gymnasium und an der IGS Isernhagen für den kompletten neunten Jahrgang jetzt Workshops unter dem Titel „Meine Grenzen – Deine Grenzen“ zum Thema Gewalt. Die nächsten offenen Sprechstunden im Familienzentrum St. Margarete, Wietzeaue in Altwarmbüchen, gibt es montags, 4. und 8. Oktober, von 9 bis 11 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Beratung erfolgt vertraulich. Weitere Informationen gibt es online auf www.ophelia-beratungszentrum.de.

Von Carina Bahl