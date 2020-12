Altwarmbüchen

Weihnachten ist Familienzeit. Während im Corona-Jahr allerorts Menschen damit hadern, dass sie diesmal weniger davon haben werden oder zumindest nur in kleinerer Besetzung feiern können, steht das Pastorenehepaar Müller erstmals vor der Möglichkeit, Heiligabend Zeit für die Familie zu haben. „Eigentlich begann die Familienzeit für uns immer erst am zweiten Weihnachtsfeiertag“, sagt Sebastian Müller, seit drei Jahren Pastor der Christophorus-Kirchengemeinde in Altwarmbüchen. Das hat einen einfachen Grund: Auch seine Frau Jessica Jähnert-Müller ist Pastorin, seit Mai im Nachbarort Kirchhorst in der St.-Nikolai-Kirchengemeinde. Eigentlich gehören Heiligabend und Weihnachten seit eh und je für die beiden zu den stressigsten Arbeitstagen im Jahr – „mit Gottesdiensten von 14 bis 23 Uhr“, sagt Müller.

Weihnachten trotz Corona: „Wir werden nicht auf dem Sofa sitzen“

Doch im Corona-Jahr ist alles anders. Der Kirchenkreis hat sich entschieden, alle Präsenzgottesdienste bis zum 10. Januar abzusagen. „Ich glaube aber nicht, dass wir deshalb auf dem Sofa sitzen werden“, sagt Müller. „Wir werden uns schon auf dem Kirchengelände aufhalten.“ Überhaupt sei der Gedanke, dass Weihnachten in diesem Jahr zurück in die Häuser kehre, eine ganz schöne Vorstellung. „Das erste Weihnachtsfest wurde auch ganz klein in einem Stall gefeiert“, betont Jähnert-Müller. Und doch: „Es wird für uns anders werden“, sagt sie mit Blick auf das Fest daheim mit den beiden Kindern Hannes (9) und Henrike (4). „Wir haben uns das erste Mal vorgenommen, eine Weihnachtsgans zu machen. Ich bin gespannt, ob das funktioniert“, sagt die 36-Jährige und lacht.

Pastorenregel: Das erste Geschenk gibt es schon vormittags

In den vergangenen Jahren gab es besondere Pastorenregeln zum Fest im Hause Müller. „Das erste Geschenk durften unsere Kinder vormittags aufmachen“, verrät Jähnert-Müller. Das habe ganz praktische Gründe gehabt: So hätten die Kinder schon einmal etwas zu spielen gehabt, während Mama und Papa in die Vorbereitungen für die Heiligabend-Gottesdienste eingebunden waren. Den Glauben an den Weihnachtsmann habe man nie wirklich gefördert. „Die Kinder wussten von Anfang an, dass die Geschenke von uns kommen“, sagt Müller. Das habe aber den Zauber von Weihnachten, das Fest zu Jesu Geburt, nie geschmälert. Und wenn man die echte Kirchenkrippe im eigenen Keller habe, sei das für die Kinder, die immer eng in die Familiengottesdienste eingebunden und sogar mit einem Weihnachtswitz bei der Seniorenfeier vertreten waren, auch aufregend. „Der Esel hat die perfekte Reitgröße für eine Vierjährige“, sagt Jähnert-Müller aus Erfahrung.

Diese Projekte haben Müllers gestartet Heiligabend fällt rund um Christophorus und St. Nikolai nicht aus: Ein Stationenweg rund um die Kirchen soll Spaziergängern die Möglichkeit geben, per QR-Code eingespielte Stücke von Isernhagener Kirchenmusikern zu hören, das Friedenslicht aus Bethlehem von den Pfadfindern abzuholen und an Mitmachstationen Zeit an der Kirche zu verbringen. Die Kirche bleibt offen für persönliche Gebete. Sebastian Müller und Jessica Jähnert-Müller setzen damit ihr Engagement im Corona-Jahr fort – und das hat viel mit Mut zu neuen Wegen zu tun. Ein Whatsapp-Broadcast, ein Youtube-Kanal, eine Facebook-Seite, ein großer E-Mail-Verteiler und ein Krippenspiel als Podcast bei Spotify – mit den neuen Medien haben die beiden viele Ideen entwickelt, um mit ihren Gemeinden in Kontakt zu bleiben. „Meine Frau kümmert sich um das Digitale“, sagt Müller. „Ich bin eher der analoge Typ.“ Tatsächlich hat Jähnert-Müller inzwischen sogar ein Schnittprogramm auf dem heimischen Computer installiert. Der Vorteil: Die enge persönliche Verbindung der beiden Pastoren kommt auch den Kirchengemeinden zugute – eine gute Idee kann so schließlich gleich zweimal umgesetzt werden. Das gilt für die vielen Basteltüten, die Kinder in diesem Jahr zu Ostern, am Martinstag und jetzt vor Weihnachten an den Kirchen abholen konnten nicht weniger wie für die Weihnachtsandachten to go. „Ich bin so herzlich aufgenommen worden“, sagt Jähnert-Müller sichtlich gerührt von der Unterstützung der Ehrenamtlichen seit Juni. „Und dabei kannte mich ja noch niemand.“

Tiefkühltorte und Kartoffelsalat braucht es Weihnachten 2020 nicht

Auch die traditionelle Tiefkühltorte, die mangels Zeit Heiligabend bei Müllers immer gemeinsam schnell zwischen zwei Gottesdiensten gegessen wurde und manchmal auch noch nicht richtig aufgetaut war, wie sich beide lachend erinnern, brauche man diesmal wohl nicht. „Wir werden wahrscheinlich viel mehr Zeit haben“, sagen sie. Schon als die beiden Pastoren in Südniedersachsen waren, bestand der Heiligabend vor allem aus guter Familienorganisation: Bis zu elf Gottesdienste mussten beide damals an einem Tag halten. „Da haben wir uns teilweise unterwegs getroffen und die Kinder im Auto getauscht“, erinnert sich Jähnert-Müller. Erst wenn alles geschafft war, blieb abends dann noch Zeit für ein kleines Festessen – Würstchen mit Kartoffelsalat. „Allerdings alles gekauft“, sagt der 34-Jährige.

Während sich die Kinder der beiden jetzt fragen, ob sie in diesem Jahr wirklich „wie alle anderen auf die Geschenke warten müssen“, kann Müller nur lachen, wenn man ihm ein traditionelles und klassisches Weihnachtsfest im Corona-Jahr in Aussicht stellt. „Klassisch?“, fragt er zweifelnd in den Raum – und ergänzt dann vielsagend: „Meine Eltern waren auch beide Pastoren.“

Von Carina Bahl