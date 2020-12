Kirchhorst

Die Aktivitäten zahlreicher Vereine in Isernhagen liegen aufgrund der aktuellen Verordnungen zum Schutz vor dem Coronavirus brach. Das hat auch gravierende Auswirkungen auf den Reit- und Voltigierverein in Kirchhorst. 40 Mitglieder haben dem Club mit Sitz in Stelle in diesem Jahr bereits den Rücken gekehrt. Damit ist nahezu jedes fünfte Mitglied ausgetreten. 197 bleiben dem Verein noch erhalten. Vor allem beim Voltigieren und Schulreiten macht sich der Mitgliederschwund bemerkbar.

Ob sämtliche Austritte mit der Corona-Pandemie zusammenhängen, vermag die Vorsitzende Renate Vogelgesang nicht zu beurteilen. Schließlich hätten nicht alle ihre Abkehr vom Verein begründet. Was sie aber weiß: „Die Kündigungen der Voltigierer haben auf alle Fälle mit Corona zu tun. Denn die können derzeit definitiv nicht trainieren.“ Zwar ist Individualsport auch in der aktuellen Verordnung des Landes noch möglich, doch beim Turnen auf dem Pferd sind die Kinder auf eine Hilfsperson angewiesen. „Die Jüngsten müssen beispielsweise auf das Tier gehoben werden. Das ist aber gerade nicht erlaubt“, sagt Angela Krause, Schriftführerin beim Reitclub.

Voltigieren in Corona-Zeiten: Eltern müssten Kind auf das Pferd heben

Allerdings überlegen die Vereinsverantwortlichen gerade, wie das Training coronakonform aufleben könnte, damit nicht noch mehr Mitglieder austreten. „Wenn ein Elternteil das eigene Kind auf das Pferd setzt, wäre das erlaubt“, sagt Vogelgesang. Die Idee wäre, in einer Übungsstunde vier Kinder für jeweils 15 Minuten auf ein Pferd zu lassen. „Natürlich ist es nicht viel Zeit, und wir müssen abwarten, ob die Eltern das Angebot annehmen“, sagt die Vorsitzende. Von einst 24 Kindern beim Voltigieren sind derzeit noch 15 übrig. Pro Kind muss in der Abteilung ein Elternteil zusätzlich eine passive Mitgliedschaft eingehen. Die Kosten betragen daher insgesamt pro Kind 37 Euro im Monat.

Der zweite große Block an Austritten findet sich beim Schulreiten. „In der Corona-Zeit müssen sicherlich einige Familien den Gürtel deutlich enger schnallen. Da wird dann am ehesten beim Hobby gespart“, meint Krause. „Reiten ist ein teures Hobby“, weiß auch Vogelgesang. Erwachsene zahlen für den Reitunterricht in Kirchhorst 96 Euro pro Monat, Kinder und Jugendliche 85 Euro – bei einer Reitstunde pro Woche. Dazu kommen die regulären Vereinsbeiträge in Höhe von 15 Euro und ermäßigt 11 Euro pro Monat.

Beim Schulreiten sind nur zwei Reiter in der Halle erlaubt

Beim Reitunterricht dürfen sich laut Vogelgesang aktuell zusätzlich zum Lehrer zwei Reiter mit ihren Pferden zeitgleich in der 800 Quadratmeter großen Halle aufhalten. Die Vorsitzende respektiere die Anordnung der Behörden, doch sorge diese bei ihr zugleich für Irritation. „Es ist etwas kurios, dass beim Unterricht drei Personen in der Halle sein dürfen, beim sonstigen Reiten aber vier.“

Die exakte Summe der Mindereinnahmen durch die 40 Austritte kann Vogelgesang derzeit noch nicht beziffern. Die Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen nutzt der Verein zur Instandhaltung der Anlage. Mit dem Geld aus dem Schulreiten werden Mitarbeiter sowie Futter für die Tiere finanziert. „Noch ist die Lage nicht bedrohlich. Zum Glück haben uns die meisten Mitglieder bislang die Treue gehalten“, betont Vogelgesang. „Vielen ist bewusst, dass es nicht nur um den Verein geht. Es betrifft in erster Linie die Tiere“, ergänzt Krause. Sollten die Corona-Beschränkungen im nächsten Jahr noch mehrere Monate andauern, könnte das Geld allerdings knapp werden, wissen beide.

Von Mark Bode