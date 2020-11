Isernhagen

Der Volkstrauertag an diesem Sonntag, 15. November, soll auch während der Corona-Pandemie nicht in Vergessenheit geraten. Kirchengemeinden, Ortsräte und Gemeinde haben sich nun abgestimmt, um eine Regelung zu finden, wie der Opfer von Krieg und Gewalt unter Einhaltung der Infektionsschutzregeln dennoch gedacht werden kann.

Mit Stand Mittwochnachmittag sind in Isernhagen aktuell 30 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 156 haben sich insgesamt seit Ausbruch der Pandemie angesteckt. Der Inzidenzwert der Gemeinde liegt bei 101,2. Die Empfehlung aus dem Rathaus sieht daher vor, dass bei der traditionellen Kranzniederlegung mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen maximal zehn Personen dabei sein sollen – unter Einhaltung der Mindestabstände und mit Mund-Nasen-Bedeckung.

Anzeige

Altwarmbüchen: Eigentlich hatten Christophorusgemeinde und Ortsbürgermeister geplant, die komplette Andacht um 11 Uhr im Stehen am Ehrenmal auf dem Alten Friedhof zu gestalten. Da jedoch dabei voraussichtlich mehr als zehn Altwarmbüchener dabei gewesen wären, gibt es nun einen Plan B: Um 11 Uhr beginnt die Andacht in Form eines Gottesdienstes auf der Wiese vor der Kirche an der Bernhard-Rehkopf-Straße – mit musikalischer Begleitung des Posaunenchors. Weil es sich um einen Gottesdienst handelt, können daran mehr als zehn Personen teilnehmen. Um eine Anmeldung wird dennoch unter Telefon (05 11) 61 22 21 oder per E-Mail an kg.christophorus.awb@evlka.de gebeten. Im Anschluss erfolgt die Kranzniederlegung am Ehrenmal durch Ortsbürgermeister Philipp Neessen, Pastor Sebastian Müller und Vertreter der Feuerwehr ohne weitere Gäste. „Die Besucher können aber natürlich später am Sonntag einzeln zum Ehrenmal gehen“, sagt Neessen.

Neuwarmbüchen/ Kirchhorst: Die Kranzniederlegung in Neuwarmbüchen und Kirchhorst erfolgt ebenfalls in nicht öffentlichem Rahmen. Auch der ursprüngliche Plan, eine Gedenkfeier in der Kirchhorster Sporthalle anzubieten, muss coronabedingt entfallen – die Sporthallen sind, ausgenommen des Schulsports vonseiten der Gemeinde, geschlossen. Stattdessen lädt die St.-Nikolai-Gemeinde mit Pastorin Jessica Jähnert-Müller in die Kirche an der Steller Straße ein. Um 15 Uhr soll es dort eine Andacht geben, die auch Maren Becker, Ortsbürgermeisterin in Neuwarmbüchen, und Herbert Löffler, Ortsbürgermeister in Kirchhorst, mitgestalten. Das Platzangebot ist jedoch begrenzt.

Isernhagens Altdörfer: Der Gottesdienst der St.-Marien-Gemeinde am Volkstrauertag mit Militärdekan Martin Jürgens beginnt um 10 Uhr in der Kirche. Auch die Ortsbürgermeister der vier Altdörfer werden dabei sein. In der Kirche gelten die Abstandsregeln, das Platzangebot ist begrenzt. Im Anschluss werden in K.B. die Ortsbürgermeister und die Feuerwehr die Kranzniederlegung vornehmen. Wie in der Vergangenheit üblich wird auch das Ehrenmal in H.B. mit einem Kranz bedacht. „Das übernehme ich dann“, sagt Ortsbürgermeister Simon Müller. Von Reden werde abgesehen, eventuell sei die Feuerwehr noch mit einem Vertreter dabei. Bürger sind dazu nicht eingeladen.

Lesen Sie auch

Von Carina Bahl