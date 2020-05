Langenhagen

Reichen die Lebensmittel? Da ist Jutta Holtmann zuversichtlich. „Das wird wohl funktionieren.“ Doch schon bei der Zahl der Helfer kommt die Leiterin der Tafel Langenhagen, die ab Montag, 11. Mai, wieder die Ausgabe der Lebensmittel an Bedürftige übernimmt, ins Grübeln. Etwa die Hälfte der Ehrenamtlichen dürfe aufgrund von Vorerkrankungen oder ihres hohen Alters bis auf Weiteres nicht helfen. Und dann wäre da noch ein ganzer Reigen von Fragen, auf die Holtmann bislang keine Antwort hat. Unter anderem: „Dürfen die Fahrer beim Fahren Masken tragen?“ Und: „Müssen sie das?“ Holtmann bremst das aber nicht aus. „Wir fangen am Montag in jedem Fall an.“

Täglich will das Team dann alle bislang bekannten Ausgabestellen wieder anfahren. Zu den insgesamt zwölf Ausgabepunkten gehören je eine in Bissendorf sowie in Altwarmbüchen. „Wir wissen nicht genau, wie lange wir das durchhalten.“ Holtmann verweist auf die höhere Packzeit für die Tüten. „Bislang waren wir bis zu 20 Helfer in unseren Räumen. Das geht aufgrund der Abstandsregelungen nun natürlich nicht mehr.“ Höchstens fünf bis sechs Personen könnten nun an den Start gehen. Hinzu kämen drei bis vier Fahrer. „Wir fangen jetzt erst einmal so an wie bisher“, sagt Holtmann. Wenn sich im Alltag jedoch herausstelle, dass beispielsweise bisherige Ausgabestellen deutlich geringer nachgefragt werden als bislang, „dann passen wir die Route unter Umständen an“.

Lebensmittelausgabe am CCL endet Donnerstag

Die Tafel löst damit die Lebensmittelausgabe am CCL ab, die die Stadt mithilfe von Ehrenamtlichen seit der Zwangspause der Tafel angeboten hatte. Neben der Parkhausausfahrt an der Schützenstraße gibt es am Donnerstag, 7. Mai, zum letzten Mal kostenlose Lebensmittel für jene, die den sogenannten Tafelschein haben. Dort, so Holtmann, waren in den vergangenen Wochen deutlich weniger Menschen erschienen als bei den Ausgabestellen der Tafel vor Beginn der Pandemie. „Die Tafel hatte zuletzt 700 Einheiten pro Woche ausgegeben, am CCL waren etwa 200 Menschen im selben Zeitraum erschienen“, sagt Holtmann. Daher fehle ihr momentan jede Einschätzung, mit was die Tafelteams zu rechnen hätten.

Helfer der Stadt können nur bedingt bei Tafel einspringen

Die Helfer der Stadt seien fast ausnahmslos Personen gewesen, die bislang keinen Kontakt zur Tafel hatten. Sie könnten als Ersatz für den bei der Tafel ausfallenden Teil jedoch nur bedingt einspringen, sagt Holtmann. „Viele haben zwar Interesse bekundet“, doch müssten einige bereits oder in absehbarer Zeit wieder arbeiten und hätten dann nicht mehr zu jenen Zeiten Spielraum, in denen die Tafel bislang gearbeitet hat.

Eine Verschiebung der Pack- und Ausgabezeiten kommt laut Holtmann nur bedingt infrage. „Natürlich verlängern sich unsere Packzeiten allein durch die fehlenden Helfer.“ Aber beispielsweise bei den Ausgabestellen sei die Tafel auf die Verfügbarkeit der Räume angewiesen. „Wenn mit der Lockerung der Gastronomie beispielsweise auch Kaffeerunden in den Gemeinden wieder erlaubt werden, dann müssen wir mit der Tafel zu diesem Zeitpunkt wieder draußen sein.“

Wer Fragen hat zu den Ausgabestellen der Langenhagener Tafel, erreicht diese unter Telefon (0511) 7850030 oder per E-Mail an info@langenhagener-tafel.de.

Von Rebekka Neander