Isernhagen

Am Altwarmbüchener See und am Hufeisensee in Isernhagen H.B. beginnt Mitte Mai die offizielle Wasserrettungssaison. Eine Woche vorher will die Isernhagener Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) ihre zwei Wachstationen vor Ort einrichten.

DLRG-Chef plant Wachsaison unter Corona-Auflagen

DLRG-Chef Lars-Eike Brandes stellt sich auch in diesem Jahr auf eine Wachsaison unter Pandemie-Bedingungen ein. Das Personal muss dafür deutlich reduziert werden. „Wir können nicht mit voller Besetzung starten“, sagt Brandes, der seit 18 Jahren die Ortsgruppe leitet. Die Rettungsmannschaft vor Ort besteht daher nur aus einem Wachleiter, einem Bootsführer, zwei Wasserrettern, einer Wachturmbesatzung sowie einer Streife. „Das werden etwa acht Helfer sein“, sagt Brandes. Denn die Ortsgruppe müsse stets eine Notbesetzung in der Hinterhand haben, falls eine Crew erkrankt. „Dann müssen wir schnell wechseln können.“

Trotz der Corona-Pandemie blickt Brandes positiv gestimmt auf die neue Badesaison. Er will die Wachgänger an den Wochenenden in Theorie und Praxis weiterbilden. „Das sind wir den Aktiven schuldig.“ Außerdem werden die Rettungsschwimmer auch in diesem Jahr bis zu fünf Regatten des Wassersportvereins Altwarmbüchen begleiten und sichern. „Die Segler sitzen allein im Boot“, sagt Brandes, er gehe daher davon aus, dass die Veranstaltungen stattfinden können.

Rettungsschwimmer trainieren im Hallenbad Altwarmbüchen

Aktuell trainieren die Rettungsschwimmer für den Wachdienst im Hallenbad Altwarmbüchen. Die Ortsgruppe zählt derzeit 200 Mitglieder, davon sind 25 bis 30 aktive Wachgänger, nur diese dürfen sich im Wasser fit für die Saison machen. „Die DLRG gilt als systemrelevant“, erläutert Brandes. Deshalb dürfen die Aktiven seit Anfang März wieder trainieren. „Ein entsprechendes Hygienekonzept haben wir zuvor bei der Region Hannover eingereicht“, berichtet der 48-Jährige. „Das Training ist enorm wichtig, um am Altwarmbüchener See sowie am Hufeisensee im Ernstfall sicher helfen zu können.“

Bis Juni vergangenen Jahres sei alles auf Null gefahren worden, erinnert sich Brandes. Dann konnte die Rettungsausbildung wieder starten. Allerdings nicht in der Halle, sondern nur im Altwarmbüchener See. „Als Übung mussten die Rettungsschwimmer beispielsweise einen Stein aus dem See herausholen“, berichtet der DLRG-Chef. Im September war das Training wieder in der Schwimmhalle möglich – doch Ende Oktober wurde schon wieder alles gestoppt. „Bis Februar hat dann alles brachgelegen“, sagt der Vereinschef.

Einstellen musste die DLRG auch die Schwimmkurse, dabei sind gerade die in Corona-Zeiten für die Jüngsten so wichtig. Aktuell sei bei fehlenden Ausbildern, geltendem Lockdown und fehlenden Hallenzeiten aber nicht daran zu denken, meint Brandes.

Eigenes Vereinsheim ist größter Wunsch

Sein größter Wunsch für die nächste Zeit ist ein eigenes Vereinsheim. Bislang nutze die DLRG die kommunalen Begegnungsstätten für ihre Ausbildungen, weil die Wachstationen am Altwarmbüchener See und am Hufeisensee zu klein seien. Man sei in Gesprächen mit der Gemeinde. „Aktuell sieht es aber nicht danach aus, als gäbe es ein Objekt“, räumt Brandes ein. Außerdem benötige die Ortsgruppe ein neues Rettungsboot. Das 17 Jahre alte Wasserfahrzeug müsste laut Brandes dringend durch ein Neues ersetzt werden. Doch für die Neuanschaffung braucht die DLRG Unterstützung vom Bundes- und Landesverband sowie vom Regionssportbund und auch von der Gemeinde. „Wir sind dabei, die Anträge zu stellen“, sagt Brandes. Er hofft, nächstes oder übernächstes Jahr ein neues Boot anschaffen zu können. Die Kosten liegen bei 35.000 bis 40.000 Euro. „Die DLRG-Ortsgruppe investiert selbst 25.000 Euro“, sagt er.

Befreundete Ortsgruppen helfen bei Wachdienst

Die neue Badesaison startet am 15. Mai. An den rund 20 Wochenenden bis zum Herbst kommen bis zu 700 Wachstunden zusammen. „Die Zahl ist seit Jahren konstant“, sagt Brandes. Die DLRG Isernhagen erhält dabei Unterstützung von den Ortsgruppen aus Seelze, Barsinghausen, Eldagsen, Empelde, Garbsen und der Wedemark. „Alleine würden wir das personell nicht wuppen“, sagt Brandes, der in der Saison alle zwei bis drei Wochen selbst als Wachleiter oder Bootsführer im Einsatz ist. Während der Saison versorgen die Rettungskräfte laut Brandes zumeist Schnittwunden oder Insektenstiche bei Badegästen. In den 42 Jahren, die es die Ortsgruppe in Isernhagen gibt, habe es nur zwei Todesfälle an den Seen gegeben.

Katerina Jarolim-Vormeier