Neuwarmbüchen

Der Corona-Lockdown verhindert weiterhin die persönlichen Treffen der DRK-Seniorenkreise in Isernhagen. Christiane Hinze, stellvertretende Vorsitzende des DRK, hat sich für die Älteren in Neuwarmbüchen, die sich sonst beim Seniorenkreis Spätlese treffen, nun aber etwas für den Valentinstag am 14. Februar einfallen lassen. Bereits zu Weihnachten hatte Hinze die Teilnehmer mit kleinen Nikolaustüten überrascht.

Auch jetzt hat Hinze wieder eine kleine Überraschung für die Senioren eingepackt, die in diesen schwierigen Zeiten Freude machen soll. Statt eines Treffens sind die Neuwarmbüchener aufgerufen, am Sonnabend, 13. Februar, zwischen 14 und 15 Uhr auf dem Hof von Hinze an der Breslauer Straße 16 vorbeizukommen, um sich ihr Geschenk abzuholen – coronakonform auf Abstand.

Von Carina Bahl