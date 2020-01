Altwarmbüchen

Statt einen fröhlichen Nachmittag in der Schule zu erleben, haben die Zweit- bis Viertklässler der Grundschule Altwarmbüchen den Freitag zu Hause verbracht: Innerhalb von nicht einmal 48 Stunden hatte der Förderverein die seit Monaten geplante Schulparty abgesagt – weil eine Familie über die Landesschulbehörde datenschutzrechtliche Gründe geltend gemacht und mit Rechtsbehelf gedroht hatte.

Seit Jahren organisiert der Förderverein die Party mit Musik und Essen, um den Jungen und Mädchen in der Faschingszeit eine bunte und fröhliche Veranstaltung bieten zu können. „Mit der Einladung versenden wir auch einen Bogen zum Thema Fotos und Datenschutz“, sagt Dunja Martin vom Planungsteam und fügt hinzu, sie und ihre Mitstreiterinnen könnten den Wunsch der Eltern verstehen, über die Verwendung der Bilder informiert zu werden. Manche Mütter oder Väter hätten einen Hinweis an die Planer zurückgeschickt oder um Rückruf gebeten. „Wir haben alle diese Gespräche geführt und die Bedenken ausgeräumt“, sagt Martin und fügt hinzu, es handele sich um keine Pflichtveranstaltung der Schule, sondern um ein Angebot von Lehrern und Förderverein.

Datenschutzbeauftragte meldet rechtliche Bedenken an

Doch zu Beginn der vergangenen Woche habe eine Familie eine Anfrage an die Landesschulbehörde gesandt, ohne den Kontakt zu den Organisatorinnen zu suchen. Den Posteingang des Schreibens bestätigt Behördensprecherin Bianca Trogisch. Ihren Angaben zufolge hat die Datenschutzbeauftragte die Formulierung geprüft und die Bedenken der Familie geteilt. „Diese Information haben wir an die Grundschule und den Förderverein weitergegeben“, sagt Trogisch. Bei den Aktiven in Isernhagen kam sie am Mittwoch an, am Donnerstag folgten Beratungen, wie mit dem Ergebnis umzugehen sei, und am Freitag die Absage.

Denn die Landesschulbehörde sehe ausschließlich den Förderverein als Veranstalter an, sagt Martin, der damit in der Gesamthaftung stehe. „Dies über eine Versicherung abzudecken wäre möglich, allerdings sind dies Kosten, die wir nicht ohne Rückfrage an unsere Mitglieder entstehen lassen wollen“, heißt es in einem Elternbrief, den das Planungsteam am Freitag den Grundschülern mit nach Hause gab. Weiter steht in dem Schreiben: „Eine Veranstaltungshaftung über eine Versicherung abzudecken bedarf auch einer erweiterten Organisation und Etablierung von Maßnahmen, die wir weder in der Kürze eines Tages noch im ehrenamtlichen Engagement leisten können.“

Planungsteam bedauert anonymes Schreiben

Und weiter: „Uns bleibt daher nur, die Schulparty abzusagen und nach Wegen zu suchen, ein solches Ereignis unter anderen Rahmenbedingungen eventuell nachzuholen. Hier sind jedoch alle Eltern gefragt, dies zu unterstützen.“ Gleichzeitig bedauern die Planerinnen – außer Martin noch Hella Kemner und Katharina Wilms –, dass die entsprechende Familie kein offenes Gespräch mit ihnen geführt habe. „Eine solche Unterstützung schließt auch das konstruktive Gespräch ein und nicht den Weg des Rechtsbehelfs, der Einschaltung einer Aufsichtsbehörde oder gar der anonymisierten Beschwerde“, schreiben die drei Mütter.

Gleichwohl, sagt Martin, habe alles Negative auch positive Seiten. Diese seien in diesem Fall, einmal mehr, die Lehrer gewesen, die über die Absage mit den Kindern im Unterricht gesprochen und für das gemeinsame Gespräch als Konfliktlösung geworben hätten. Zudem hätten sich noch am Freitag das Helferteam – eigentlich zuständig für die Sicherung der Wege, das Essen und die Betreuung – und weitere Eltern zusammengesetzt, um über künftige Partys zu beraten. „Dabei zeigt sich, wie viel Kompetenz wir nutzen können“, sagt Martin. So hätten Versicherungsfachleute ebenso ihre Unterstützung angeboten wie Kulturveranstalter und Juristen.

Eltern und Lehrer planen eine neue Schulparty

„Deshalb gehen wir davon aus, dass wir eine Schulparty noch einmal auf die Beine stellen – vielleicht schon in zwei bis drei Wochen“, macht sie den Grundschülern Mut. Das funktioniere, wenn alle rechtlichen Fragen geklärt seien, die von Recht am eigenen Bild bis zum Versicherungsschutz bei Unfällen reichten. Denn klar sei für sie als Ehrenamtliche: „Bei der Anfrage an die Landesschulbehörde ging es nicht um die Frage von Bildern, sondern um indirekte Anschuldigungen gegen die Schule.“ Dies bestätigte Trogisch nicht, Schulleiter Christian Helmer war für eine Nachfrage telefonisch nicht erreichbar.

Aus Sicht von Martin und Wilms profitiert indes die gesamte Schule von dem guten Miteinander der Schule und Eltern: „Diese Situation wollen wir aufrechterhalten“, betont sie.

Im Wortlaut: Mit diesem Brief sagt der Förderverein die Schulparty ab Liebe Kinder, liebe Eltern, nach reiflicher Überlegung und in Absprache mit der Schulleitung müssen wir die für heute 24.01.2020 geplante Schulparty absagen. Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, allerdings haben sich die Rahmenbedingungen derart verändert, dass wir eine Durchführung auf diesem Wege nicht mehr verantworten können. Wie bereits im Vorjahr, so haben uns auch in diesem Jahr datenschutzrechtliche Bedenken der Eltern zu Fotoaufnahmen und deren anschließender Veröffentlichung auf der Schulwebseite erreicht. Diese persönlichen Rückmeldungen konnten wir im persönlichen Gespräch entkräften. Nun aber hat die Beschwerde einer außenstehenden Person zu einer formalen Meldung bei der Landesschulbehörde geführt, da sich Eltern hierfür nicht namentlich genannt sehen wollten. Seitens der Landesschulbehörde wurde deutlich gemacht, dass "der Förderverein die Veranstaltung allein organisiert" und "in eigener Verantwortung eine Veranstaltung plant". Dies bedeutet in Folge, dass der Förderverein nicht nur für die Einhaltung des Datenschutzes Verantwortung trägt, sondern allein auch jede weitere Verantwortung im Rahmen von Sicherheit und Gesundheit zu tragen hat. So ist aus dem sicher berechtigten Anspruch auf Achtung datenschutzrechtlicher Belange eine Gesamthaftung entstanden. Bis zum letzten Jahr war die Schulparty eine Veranstaltung im Rahmen der Schulaktivitäten, jedenfalls war dies der vom Förderverein so verstandene Tenor der Schulleitung und es gab keine gegenteilige Bewertung einer Aufsichtsbehörde hierzu. Nun sieht es anders aus und wir haben über die Verantwortungsabgrenzung eine klare Distanzierung zu dieser Veranstaltung. Zeitgleich scheint die Elternschaft nicht mehr geschlossen hinter der bisherigen Form der Veranstaltung zu stehen und leider reichen diese Einzelfälle, erst Recht bei Einschaltung außenstehender Dritter, um das Risiko im Falle eines bei aller Vor- und Umsicht unvorhergesehenen Ereignisses unberechenbar zu machen. Dies über eine Versicherung abzudecken wäre möglich, allerdings sind dies Kosten, die wir nicht ohne Rückfrage an unsere Mitglieder entstehen lassen wollen. Eine Veranstaltungshaftung über eine Versicherung abzudecken bedarf auch einer erweiterten Organisation und Etablierung von Maßnahmen, die wir weder in der Kürze eines Tages, noch im ehrenamtlichen Engagement leisten können. Uns bleibt daher nur, die Schulparty abzusagen und nach Wegen zu suchen, ein solches Ereignis unter anderen Rahmenbedingungen eventuell nachzuholen. Hier sind jedoch alle Eltern gefragt, dies zu unterstützen. Eine solche Unterstützung schließt auch das konstruktive Gespräch ein und nicht den Weg des Rechtsbehelfs, der Einschaltung einer Aufsichtsbehörde oder gar der anonymisierten Beschwerde. Wir hätten uns gefreut, dieses offene Gespräch zu führen – eventuell melden sich die Eltern auch noch einmal persönlich bei uns und schildern uns Ihre Bedenken im direkten Gespräch. Ausdrücklich bedauern wir, dass aus den Bedenken zu Bildaufnahmen, eine Lawine losgetreten wurde, die eventuell niemand vorher bedacht und sicher auch nicht beabsichtigt hat. Diese Unachtsamkeit schützt jedoch nicht vor dem Schaden. Die Kinder tragen am Ende die größte Enttäuschung und dies trifft uns wirklich sehr. Für sie haben wir uns viele Jahre von Herzen eingebracht und gerne Verantwortung übernommen. Wir tun dies jedoch nicht, wenn Rechtswege gegen uns ergriffen werden und Distanzierungen erfolgen. Gemeinsam finden wir Lösungswege - leider aber nicht innerhalb eines Tages und nur wenn wir unserem Schulmotto auch wirklich folgen „Miteinander für unsere gemeinsame Zukunft“. Viele Grüße, Euer und Ihr Förderverein der Grundschule Altwarmbüchen Hella Kemner | Katharina Wilms | Dunja Martin

Im Wortlaut: Mit diesem Brief dankt der Förderverein den Unterstützern Isernhagen, 25.01.2020 Liebe Eltern und liebe Schulleitung der Grundschule Altwarmbüchen, vielen Dank für die Unterstützung und das Verständnis für unsere Entscheidung, die Schülerparty so kurzfristig abzusagen. Wir sind wirklich ergriffen von all den Angeboten, durch persönliches Engagement und Einbringung von Fachkompetenzen die Veranstaltung auch weiterhin gangbar zu machen – sowohl seitens der Elternschaft als auch durch die Schulleitung. Das ist es, was unsere Grundschule zu einem ganz besonderen Ort und Vorbild für unsere Kinder macht: gemeinsam Ideen entwickeln, konstruktiv an Lösungen arbeiten und tolerant, vor allem aber in der persönlichen Kommunikation, das Beste für unsere Kinder ermöglichen und nicht die persönlichen Interessen voranstellen, sondern stets die Gemeinschaft im Blick behalten. Leider gibt es nur das Wort „Danke“, dieses aber liebe Eltern und lieber Herr Helmer, kommt aus unserem tiefsten Herzen. So hat also jede Situation immer auch ihre Kehrseite …. ;-) dies ist aber nicht immer eine Schatten, sondern oft auch eine Sonnenseite und diese durften wir am Freitagabend durch all die Helfer und Unterstützer erfahren, die in der Grundschule zusammenkamen und uns Nachrichten geschickt haben, um die Situation zu retten und für unsere Kinder doch noch eine Schulparty zu ermöglichen. Wir arbeiten nun mit den zahlreichen Lösungsvorschlägen und wissen Anwälte, Sicherheitsbeauftragte, Ärzte und viele „Fachkompetenzen“ mehr an unserer Seite. Uns wurde eine sehr hohe Hürde gesetzt und mit etwas Anlauf nehmen wir sie auch. Die Gemeinschaft der Schülerinnen und Schüler mit ihren Familien wird immer im Fokus unseres Handelns und Engagements bleiben, auch wenn Einzelne mit ihren persönlichen Interessen dies versuchen zu unterbinden. Wir sind mit vielen tollen Eltern zusammengewachsen und bei der nächsten Schulparty feiern wird dies mit unseren Kindern. Unser Dank gilt auch dem Kollegium der Grundschule Altwarmbüchen, das mit viel Einfühlungsvermögen den Kindern die Absage erklärt hat. Dies war bestimmt nicht einfach und so manche Träne konnte auch nicht verhindert werden. Aber auch die Schülerschaft steht gemeinsam für einen erneuten Versuch. Für Euch, liebe Kinder, werden wir ganz hoch springen und die Hürden nehmen – versprochen :) Liebe Grüße, Ihr und Euer Förderverein der Grundschule Altwarmbüchen P.S.: Interessieren würden uns immer noch die Beweggründe für die schriftliche Eingabe und die damit verbundenen Bedenken aus Sicht eines Elternteils. Gerne würden wir auch Ihre Beweggründe berücksichtigen und Hinweise aufnehmen, Voraussetzung wäre jedoch wir kennen diese und könnten uns mit Ihnen austauschen. Wir stehen Ihnen weiterhin gerne zur persönlichen und vertraulichen Ansprache zur Verfügung. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Internetseite der Grundschule Altwarmbüchen unter dem Navigationspunkt „ Förderverein“.

Lesen Sie dazu

Von Antje Bismark