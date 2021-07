Isernhagen

Es war ein hartes Jahr für viele Ehrenamtliche: Ob Sport- oder Kulturvereine – die Corona-Pandemie hat nahezu alle Gemeinschaftsaktivitäten über Monate stillgelegt. Konzerte fielen aus, Sponsoren brachen weg, Veranstaltungen konnten gar nicht erst geplant werden. Das hat sich auch in den Vereinskassen bemerkbar gemacht. An große Investitionen konnte wohl kaum einer denken. Umso willkommener war nun die Finanzspritze der Energiewerke Isernhagen, die im Rahmen des Sponsoringwettbewerbs „Gemeinschaft braucht Energie“ am Montagnachmittag an die Gewinner verteilt wurde.

Corona-Effekt? Mehr Bewerbungen denn je beim Wettbewerb

„Es ist kein riesengroßer Pott“, sagte Bürgermeister Arpad Bogya (CDU) in einer kleinen Ansprache mit Blick auf die 4000 Euro. Aber er sei froh und dankbar, dass die EWI damit Vereine vor Ort unterstütze. Und davon hatten sich in diesem Jahr besonders viele bei den Energiewerken um ein Sponsoring beworben. „Wir hatten den Wettbewerb schon in den vergangenen Jahren pausieren lassen, weil die Nachfrage zu gering war“, sagte EWI-Geschäftsführer Frank Schubath. 2021 habe man hingegen so viel Resonanz gehabt, dass man auch Anträge habe ablehnen müssen – „obwohl es alle verdient gehabt hätten, gefördert zu werden“.

Diese Vereine erhalten ein Sponsoring

Das Sinfonische Blasorchester möchte von der Förderung neue Weihnachtsnoten besorgen. Da so viele Konzerte und Proben ausfallen mussten, will das Orchester nun verstärkt auf Weihnachtskonzerte setzen. Der Golfclub Isernhagen wiederum hat im Corona-Jahr viele Kinder und Jugendliche als Mitglieder für sich gewinnen können. Diese und auch Kinder, deren Familien dafür finanzielle Unterstützung benötigen, sollen im Sommer bei zwei Feriencamps tolle Gemeinschaftserlebnisse haben. Dafür setzt der Golfclub das EWI-Sponsoring ein.

TSV plant Gemeinschaftsecke für mehr Zusammenhalt

Viele neue Mitglieder hat auch der Reit- und Fahrverein Neuwarmbüchen: Aus den noch verbliebenen 30 Mitgliedern vor zweieinhalb Jahren, als der Verein von Sabine Rolke übernommen wurde, sind inzwischen rund 120 geworden. Damit die vielen jungen Reiter besser trainieren können, will der Club mit Unterstützung der EWI einen Reitplatz instandsetzen.

Der TSV Isernhagen sowie der TuS Altwarmbüchen setzen bei ihren Jugendmannschaften auf Fairplay: Während die Altwarmbüchener diese Botschaft auf ihren neuen Trikots à la „Mit Energie für Respekt und Fairplay“ verbreiten werden, setzt der TSV auf mehr Gemeinschaft neben dem Platz. In einer Gemeinschaftsecke, die EWI nun fördert, soll auch die gegnerische Mannschaft bei aller Konkurrenz auf dem Platz mal auf eine Limo eingeladen werden können. Der FC Neuwarmbüchen wiederum möchte für seine Jugendmannschaft, in der viele unterschiedliche Kulturen inzwischen gemeinsam trainieren, einheitliche Trikots anschaffen.

Von Carina Bahl