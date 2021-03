Kirchhorst

„Eigentlich wäre es jetzt mal Zeit, dass die Hühner ins Freigehege kommen“, sagt Gorden Gosch, Chef des Eierhofs Isernhagen. Auch seine kleine Tochter will ständig wissen: „Wann dürfen die Hühner wieder raus?“ Doch die einzigen Hühner, die sich aktuell ihrer Freiheit erfreuen dürfen, sind die bunten Exemplare, die Kinder aus dem Ort für den Kirchhorster Huhnwalk gebastelt haben.

Den echten Hühnern hingegen geht es ein wenig wie ihren Haltern: Sie verharren auf unbestimmte Zeit im Lockdown. Schuld ist nicht aber nicht das Coronavirus, sondern die Vogelgrippe. Die Region Hannover hat nach mehreren bestätigten Fällen in dieser Woche für alle Kommunen eine Stallpflicht angeordnet.

„... dann müssten alle Tiere gekeult werden“

Diese sogenannte Aufstallungspflicht gilt nicht nur für Landwirte wie Gosch, die im großen Stile Geflügel im Freiland halten, sondern auch für Hobbyhalter. Der Grund: Die Vogelgrippe wird von Wildvögeln übertragen. Und gerade im ländlichen Umfeld gibt es davon reichlich. „Enten beispielsweise, die vom Altwarmbüchener See an den Kirchhorster See fliegen oder in die Gartenstadt Lohne. Oder auch Raubvögel. Wenn die Vogelgrippe erst mal in einem Stall ist, müssen alle Tiere gekeult werden“, sagt Gosch. Bei ihm wären das aktuell etwa 6000.

Zum Wetzen der Schnäbel haben die Hühner des Eierhofes Isernhagen Wetzsteine in ihren Stall bekommen. Quelle: Gorden Gosch

Das will Gosch um jeden Preis verhindern. „Ich habe mich bereits im Dezember, als das Thema in Niedersachsen aufkam, an die Region gewandt“, sagt der Eierhofchef. Zur Sicherheit für seine Hühner verfügte das Veterinäramt bereits da eine Stallpflicht. „Wir haben zwei verschiedene Altersklassen an Hühnern“, erläutert Gosch. „Die Jüngeren, die wir erst eingewöhnen mussten, waren noch nie draußen, für die macht das keinen Unterschied.“

Kirchhorster Huhnwalk lädt zum Mitmachen ein Beim Kirchhorster Huhnwalk, den sich Sandy Jäger vom Funtasiemobil ausgedacht hat, können Kinder und Erwachsene einmal mehr kreativ werden. Auf der Internetseite www.coole-kinderevents.de gibt es Hühnerbastelvorlagen zum Herunterladen. Diese gilt es möglichst fantasievoll zu gestalten und am Zaun vor dem Eierhof anzubringen. Zusätzlich dürfen auch Botschaften auf papierenen Ei-Mails verfasst werden. Damit die Pracht auch jedem Wetter trotzt, gibt es eine Laminierstation neben dem Eierhäuschen auf dem Hof der Familie Gosch. „Ziel ist es, dass am Osterwochenende der gesamte Zaun bestückt ist, sodass man zum Osterspaziergang ganz viel zu gucken hat. Besonders für unsere älteren Mitmenschen soll es ein Farbklecks in der doch etwas grauen Corona-Zeit sein“, sagt Jäger. Am Ostersonntag wird das schönste Huhn gekürt. Für dieses gibt es auch einen kleinen Preis.

Aber die Älteren waren mächtig irritiert. Pünktlich zum Klingeln des inneren Weckers postierten sie sich vor den Luken zum Freilauf – und wunderten sich, dass diese nicht aufgingen. An Grashalmen zupfen, draußen im Sand baden, sich einen fetten Regenwurm als kleinen Snack genehmigen: All das fällt erst einmal aus. Auch wenn der geräumige Stall den braunen Legehennen reichlich Platz bietet – ein vollwertiger Ersatz ist das nicht. „Man muss auf jeden Fall vermeiden, dass bei den Tieren Stress aufkommt“, erklärt Gosch. Denn dann beginnen sie sich mit den Schnäbeln gegenseitig zu picken.

In dem Netz befindet sich Luzerne und Heu; beim Picken daran können sich die Hühner die Zeit vertreiben. Quelle: Gorden Gosch

„Es gibt viele Faktoren, die das in der Summe auslösen können“, sagt Gosch. Hobbyhalter mit nur wenigen Tieren könnten durch Beobachten feststellen, welches die buchstäbliche Streithenne sei, und diese dann separieren. Bei 6000 Hennen sei das unmöglich. So haben Gosch und seine Mitarbeiter ein Hühnerbespaßungsangebot ausgeklügelt.

Gosch kümmert sich um Abwechslung im Stall

Abwechslung im Stall soll dem Frustpicken vorbeugen. Dazu gehören Kalksteine zum Schnabelwetzen genauso wie Netze, in denen Heu und Luzerne aufgehängt sind. Auch Mohr- oder Zuckerrüben gibt es für die fleißigen Eierproduzentinnen. Denn ein Huhn pickt etwa 15.000-mal am Tag. Und das solle vor allem der Nahrungsaufnahme dienen.

Statt Freilauf schnappen die Hühner aktuell Frischluft im geräumigen Wintergarten. Quelle: Gorden Gosch

„Hühner sind sehr neugierige Tiere“, weiß Gosch. Um diese Neugierde zur Ablenkung zu nutzen, wurden Dosen und Flaschen im Stall aufgehängt, gegen die sie ebenfalls picken dürfen. Und: Das Futter wurde in seiner Zusammensetzung minimal geändert. „Ein etwas höherer Rohfaseranteil, wie er etwa in Hafer und Gerste vorkommt, füllt den Magen mehr und vermindert das Picken.“ Zudem dürfen die Hennen an die frische Luft in den Wintergarten. Auch die Hygiene ist noch wichtiger als vorher. „Wir haben extra Schuhe und Kleidung, die wir nur im Stall tragen, dazu Matten mit Desinfektionsmittel, auf die wir treten“, sagt Gosch. Denn allein das Treten in Kot von infizierten Wildvögeln reicht, um die Vogelgrippe einzuschleppen.

„Sehr aufwendige Art der Haltung“

„Meine Mitarbeiter und ich schauen zudem noch öfter als sonst nach den Hühnern; es ist eine sehr aufwendige Art der Haltung gerade“, sagt Gosch. Hobbyhalter brauchten es nicht derart weit zu treiben, sagt er. „Aber separate Schuhe, mehr Platz, vielleicht durch den Anbau eines überdachten Auslaufs, das lässt sich auch da umsetzen“, rät er. Auf die Legeleistung habe die Stallhaltung übrigens keine Auswirkungen. „Die Eier sind trotzdem da, sie dürfen nur nach einer gewissen Zeit nicht mehr Freilandeier genannt werden“, sagt Gosch und bezieht sich dabei auf Berichte, nach denen Freilandeier knapp werden.

In der Einstreu können die Hühner scharren wie sonst draußen im Freien. Quelle: Gorden Gosch

„Für uns bedeutet das nur, dass wir für die Supermärkte die Kartons mit entsprechenden Aufklebern versehen müssen“, sagt er. „Unsere Kunden wissen, dass die Eier trotzdem super schmecken, und halten uns die Treue.“ Vor drei Jahren, beim zuvor letzten Auftreten der Vogelgrippe in Niedersachsen, sei es ebenso gewesen. Und mit einem letzten Blick auf den Hühnerstall fügt er hinzu: „Aber trotzdem gehören die Hühner bald wieder ins Freigehege.“

Von Sandra Köhler