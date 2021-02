Isernhagen

Einen Einbruch in so großem Stil hat es beim Golfclub Isernhagen noch nicht gegeben, erzählt der Präsident des Vereins, Gerd Hundertmark. Von kleineren Einzelfällen „in früheren Jahrzehnten“ könne er berichten. Aber so etwas sei noch nie vorgekommen: In der Zeit von Donnerstag, 28. Januar, 17 Uhr, auf Freitag, 29. Januar, 10.15 Uhr, haben unbekannte Täter im Caddyhaus des Clubs insgesamt 34 Spinde von Vereinsmitgliedern aufgebrochen und Schläger entwendet.

Dabei seien die Täter jedoch nicht wahllos vorgegangen, ist Hundertmark überzeugt. „Da waren Experten am Werk“, lautet seine Einschätzung. „Die haben wirklich nur die guten, wertvollen Sachen mitgenommen.“ Solch ein Set an Schlägern könne bis zu 6000 Euro kosten. Und die Diebe hätten weniger wertvolles Equipment liegen gelassen.

Anzeige

Polizei geht von mehreren Tätern aus

Aus dem Grund geht auch Lennart Meier-Homann von der Polizei Großburgwedel davon aus, dass es sich um mehrere Täter gehandelt haben muss. „Das dauert ja eine Weile, 34 Spinde durchzuschauen und dann die richtigen Schläger rauszusuchen“, meint der Polizeibeamte. Insgesamt handele es sich um 570 Schränke. Möglicherweise standen die Täter unter Zeitdruck, weshalb sie nicht weitergemacht haben, vermutet Meier-Homann. Zeugen gebe es bislang leider keine. Deshalb könne auch die Tatzeit nicht weiter eingeschränkt werden.

Der letzte, der sich am Donnerstag nach Angaben von Hundertmark auf dem Platz befand, war ein Trainer. Dieser sei spätestens um 18 Uhr gegangen. „Das müssen die Täter beobachtet haben, und dann haben sie in aller Ruhe ihr mieses Handwerk vollbracht“, fügt er hinzu. Die Besetzung am nächsten Morgen hätte dann die aufgebrochenen Spinde entdeckt. Da es keine Alarmanlage gebe, sei es nicht möglich gewesen, die Diebe direkt zu erwischen, ergänzt Meier-Homann den Tathergang.

Konsequenz: Alarmanlage und Videoüberwachung

Das stehe nun allerdings beim Golfclub auf der Agenda, berichtet Hundertmark. „Wir werden versuchen, eine Videoüberwachung in dem Bereich anzubringen“, erklärt er. Auch eine Alarmanlage werde als Konsequenz installiert. „An einigen Stellen gibt es bereits welche, aber nicht im Caddyhaus.“ Das sei dort nicht einfach zu koordinieren, da die Spieler individuell zu unterschiedlichen Zeiten kommen würden. Einige beginnen im Sommer schon um 6 Uhr morgens, manche verlassen den Platz erst um 21 Uhr. Trotzdem müsse an dieser Stelle nun gehandelt werden.

Der Club habe bereits die 34 betroffenen Spindinhaber informiert. Die Geschädigten würden nach und nach vor Ort schauen, was ihnen fehlt und das der Polizei melden. „Ich könnte mir vorstellen, dass der Schaden die zunächst geschätzten 20 000 Euro übertreffen wird“, sagt Meier-Homann. Was für eine Summe genau zusammen kommt, bleibe nun abzuwarten. Die Betroffenen haben den Vorfall „missmutig hingenommen“, berichtet Hundertmark. „Die wissen ja, dass die Hausratsversicherung das Equipment normalerweise abgedeckt“, fügt er hinzu. Der Verein hafte in diesem Fall nicht.

Von Janna Silinger