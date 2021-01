Isernhagen H.B

Von den Tätern fehlt bisher jede Spur: Unbekannte sind am Mittwoch zwischen 17 und 21.30 Uhr in ein Wohnhaus am Waltersweg in Isernhagen H.B. eingebrochen. Laut Polizei wurde dafür ein Fenster des Einfamilienhauses aufgehebelt. Die Einbrecher ließen Geld mitgehen. Wie hoch der Schaden ist, steht aber noch nicht fest. Zeugen sollten sich unter Telefon (05139) 991o bei der Polizei melden.

Von Carina Bahl