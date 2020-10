Isernhagen

In den vergangenen Wochen hat es mehrfach Einbrüche in Kellerräume im Gemeindegebiet Isernhagen gegeben. Jetzt ermittelt die Polizei erneut in so einem Fall: Unbekannte haben sich am Wochenende Zutritt zum Keller eines Mehrfamilienhauses am Rehbocksweg in Isernhagen H.B. verschafft.

Bewohner hören nachts Geräusche

Wie die Polizei mitteilt, müssen die Einbrecher in der Nacht zu Sonnabend zwischen 1.45 und 3 Uhr in den Keller des Hauses gelangt sein. Wie eine Befragung ergab, hatten zwar mehrere Bewohner in diesem Zeitraum Geräusche im Haus vernommen, aber nicht näher nachgeschaut, woher diese kamen. Am nächsten Morgen dann die böse Überraschung: Insgesamt zehn Kellerräume waren aufgebrochen worden. Wie die Diebe überhaupt ins Haus gelangen konnten, steht noch nicht fest.

Einbrecher öffnen Tresor und stehlen Geld

Fest steht aber: Die Einbrecher verschafften sich zu allen Kellerräumen gewaltsam Zugang, brachen zudem einen Tresor auf, den sie dort fanden. Aus diesem ließen sie verschiedene Papiere und Geld mitgehen. Zur genauen Summe macht die Polizei keine Angaben. Was aus den anderen Kellern gestohlen wurde, stand am Sonntag noch nicht fest.

Die Polizei sucht daher nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Das zuständige Polizeikommissariat in Großburgwedel ist unter Telefon (05139) 9910 zu erreichen.

Von Carina Bahl