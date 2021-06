Hannover

Die Kripo in Pinneberg hat eine Serie von Einbrüchen in Golfklubs in Niedersachsen und Schleswig-Holstein aufgeklärt. Darunter ist auch der Einbruch in den Golfklub Isernhagen vor fast fünf Monaten. Zwei junge Männer aus Hamburg sollen für die insgesamt neun Taten seit Dezember 2020 verantwortlich sein. Dabei hatten die Einbrecher unter anderem 800 Golfschläger erbeutet. Die Gesamtsumme des Schadens schätzen die Ermittler auf einen mittleren sechsstelligen Betrag.

Serie begann im Dezember 2020

Die Serie der Einbrüche begann im Dezember in Haselau im Kreis Pinneberg. Weitere Taten folgten in Holm, Großensee, zweimal in Achim, in Isernhagen, Geestland, Peine-Edemissen und Winsen/Luhe. In Isernhagen hatten die Täter Ende Januar im Caddyhaus, wo Schläger und Golftrolleys gelagert werden, 34 Spinde aufgebrochen.

Noch bevor die Einbruchsserie begonnen hatte, war die Polizei bereits auf die 21 und 22 Jahre alten Hamburger aufmerksam geworden. Die beiden waren einer Streife der Polizei im Dezember 2020 in der Nähe des Golfplatzes bei Geesthacht aufgefallen. Die Männer wurden kontrolliert, und die Beamten fertigten einen Bericht über den Einsatz an. Da zum damaligen Zeitpunkt noch kein Einbruch in einen Golfklub erfolgt war, ließ die Polizei die Hamburger damals wieder laufen.

Golfer entdeckt gestohlene Ausrüstung im Internet

Den alten Bericht holten die Ermittler aber wieder aus den Akten, als sie im Mai einen Hinweis von einem bei einem der Einbrüche geschädigten Golfspieler bekamen. Auf einer Internetplattform hatte der Golfer sein bei dem Einbruch in Winsen/Luhe gestohlenes Equipment wiedererkannt. Über den Verkäufer und den alten Bericht über die Kontrolle der Männer am Golfplatz Geesthacht kam die Kripo den Hamburgern auf die Spur.

Durchsuchungen im Mai 2021

Nach umfangreichen Ermittlungen verdichtete sich schließlich der Tatverdacht gegen die beiden 21 und 22 Jahre alten Männer. Schließlich beantragte die zuständige Staatsanwaltschaft in Itzehoe beim Amtsgericht Itzehoe Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der Verdächtigen und mutmaßliche Lagerräume für die Beute in Niedersachsen und Hamburg. Bei der Razzia am 20. Mai stellten die Ermittler sowohl in den Wohnungen der beiden Tatverdächtigen als auch in angemieteten Lagerräumen Beweismittel und zahlreiche Golfschläger sowie Golfzubehör sicher. „Wir gehen erst jetzt damit an die Öffentlichkeit, weil es eine Weile gedauert hat, bis wir alle Golfschläger auch den Tatorten zuordnen konnten“, sagt Polizeisprecher Lars Brockmann.

Keine Spur zu Einbruch in Garbsen

Mit dem Einbruch im Golfclub am Blauen See in Garbsen, wo Anfang Februar Ausrüstung im Wert von 40.000 Euro entwendet worden war, konnten die beiden Hamburger bislang nicht in Verbindung gebracht werden.

Die mutmaßlichen Täter wurden vorläufig festgenommen, nach dem Abschluss aller Maßnahmen der Kripo aus Mangel an Haftgründen aber wieder entlassen. Sie erwartet ein Verfahren wegen mehrfachen Diebstahls im besonders schweren Fall. Wann die bestohlenen Golfspieler damit rechnen können, ihre Ausrüstung wiederzubekommen, ist noch unklar.

Von Tobias Morchner