Ein NP-Markt, ein Bäcker, ein Friseur, eine Fleischerei, eine Apotheke, ein Goldschmied und manches mehr: Aktuell zeigt sich das kleine Einkaufszentrum an der Ortsdurchfahrt in Isernhagen N.B. gut gefüllt. Wie schnell jedoch ein Leerstand entstehen kann, hatte erst die Sparkasse Hannover gezeigt, als sie im Februar 2018 ihre große Filiale an eben dieser Stelle schloss. Nun mehren sich auch die Gerüchte, dass der NP-Markt dauerhaft an diesem Standort kein Interesse habe – zu klein ist das gerade einmal 400 Quadratmeter umfassende Geschäft ohne Erweiterungsmöglichkeit.

Wohnbebauung wäre im Einkaufszentrum legal

Doch was passiert, wenn der Discounter tatsächlich ausziehen würde? Für den Bereich Am Ortfelde gibt es aktuell keinen Bebauungsplan. Sollte der Grundstückseigentümer etwas Neues bauen oder die Fläche verkaufen wollen, dann müssten sich neue Bauvorhaben dort rechtlich nur in die nähere Umgebung einpassen – und die lässt problemlos auch ein Wohngebäude zu. Die Steuerungsmöglichkeiten der Gemeinde Isernhagen, so stellt die Verwaltung klar, wären gering.

Neuer Bebauungsplan soll Einzelhandel festschreiben

Das wollen Politik und Gemeinde nun verhindern. Der Ortsrat N.B. hat am Dienstagabend einmütig dafür gestimmt, die Fläche des Einkaufszentrums mittels eines Bebauungsplanes künftig als Sondergebiet Nahversorgung festzuschreiben. Selbst wenn NP gehen würde, müsste dann im Anschluss wieder Einzelhandel dort einziehen. Ein Wohngebiet anstelle der Geschäfte wäre nicht zugelassen. Gleichzeitig hat die Gemeinde mit dem am 1. Oktober im Rat zu fällenden Aufstellungsbeschluss die Möglichkeit, alle Baugesuche, die dem Plan entgegenstehen, schon dann für die nächsten zwölf Monate zurückzustellen.

Politik: „Wir wollen, dass das Zentrum bleibt“

Die Ortspolitiker zeigten sich erleichtert, dass die Planung nun endlich losgehe. Die Sorge um das kleine Einkaufszentrum besteht schon seit vielen Jahren. „Wir wollen, dass das Zentrum bleibt und dort kein Wohngebiet entsteht“, betonte Heinrich Bätke ( CDU). „Das Zentrum ist einfach wichtig für den Ort“, ergänzte Gudrun Krone-Höpfner ( SPD). „Das ist jetzt ein guter Weg.“ Einig sind sich die Politiker, dass sie vor allem Älteren eine fußläufige Nahversorgung sichern wollen. Wie es ohne Supermarkt im Dorf ist, hatten die N.B.er 2013 erlebt, als der NP-Markt nach einer Brandstiftung für mehrere Monate schließen musste. Die nächstgelegenen Einkaufsmärkte befinden sich mehrere Kilometer entfernt in H.B. und F.B.

Der nun aufzustellende Bebauungsplan soll die Grundstücke Am Ortfelde 61, 63, 65 und 67 umfassen – also die Gebäude im Zentrum, die auch jetzt schon für den Einzelhandel genutzt werden.

