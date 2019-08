Altwarmbüchen

Starke Technik für schmale Wege: Ein neuer Bagger kommt auf den vier kommunalen Friedhöfen in Isernhagen nun zum Einsatz. Das Fahrzeug ist extra dafür gebaut, jene Löcher auszuheben, in die die Särge abgesenkt werden sollen. Dabei dürfen die Nachbargräber auch in engen Reihen nicht zu Schaden kommen. Deshalb kann die Schaufel auf eine Länge bis über zwei Gräber hydraulisch ausgefahren werden.

Das neue, grüne Schmalspurfahrzeug ersetzt einen 15 Jahre alten Bagger. „Der ist einfach in die Jahre gekommen“, sagt Bauhof-Chef Frank Hartwig über den orangefarbenen Oldie. Die Unterhaltung und Pflege des Fahrzeugs sei inzwischen zu teuer. Verschrottet wird das Fahrzeug allerdings nicht. „Wir wollen es im Internet versteigern“, sagt der Bauhof-Chef. Da könne man noch gutes Geld für den Bagger bekommen.

Bagger ist 1,25 Meter schmal

Das neue Spezialfahrzeug trumpfe laut Friedhofsmitarbeiter Benjamin Albrecht auf mit Stabilität, einem großen Ausleger und kann bis 1,5 Tonnen Gewicht heben. Zudem sei das Führerhaus mit den zahlreichen Knöpfchen und dem Steuerknüppel wesentlich bedienungsfreundlicher. „Und die Arbeiten können sehr genau und effizient ausgeführt werden“, nannte Albrecht die Vorteile des 1,25 Meter schmalen Baggers. Auf den 1,3 Meter breiten Wegen auf dem Friedhof in K.B. passe das insgesamt vier Tonnen schwere Fahrzeug ganz knapp.

Gemeinde investiert 132.000 Euro

Der neue Bagger ist auf dem Baubetriebshof stationiert. „Wie müssen ihn nicht auf eine Ladefläche laden“, erzählt Hartwig. Das Fahrzeug bewege sich mit bis zu 20 Kilometern in der Stunde selbst auf den Straßen und kann somit zwischen den zwei Friedhöfen in Altwarmbüchen, einem in Neuwarmbüchen sowie einem in K.B. pendeln. Bei Bedarf setzt der Baubetriebshof den Bagger auch zum Reinigen von Wassergräben ein. Die Gemeinde investiert in das neue Fahrzeug insgesamt 132.000 Euro.

Von Katerina Jarolim-Vormeier