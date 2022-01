Isernhagen

Seit einigen Monaten liegen sie an vielen Stellen im Gemeindegebiet herum – am Straßenrand, in der freien Landschaft und nicht selten als Stolperfalle mitten im Weg: Elektroroller. Es gibt inzwischen viele Anbieter, die die Fahrzeuge kostengünstig verleihen. Per App können Interessierte die E-Scooter binnen weniger Sekunden mieten und anschließend auch an ihrem Ziel stehen lassen.

Gemeinde soll Abstell- und Tabuzonen festlegen

Die Gruppe aus Grünen und Die Partei im Rat der Gemeinde möchte dafür eine Lösung finden und hat jetzt einen entsprechenden Antrag eingereicht, der das erste Mal am Donnerstag, 3. Februar, im neuen Ausschuss für Feuerwehr, Katastrophenschutz, öffentliche Sicherheit und Integration beraten werden soll. Das Ziel des Vorstoßes: Die Gemeinde soll mit den Anbietern der Leih-Elektroroller Kontakt aufnehmen und Vereinbarungen treffen, wo in Isernhagen für die Fahrzeuge Abstell- und Tabuzonen eingerichtet werden könnten.

Grundsätzlich sieht die Grüne-Gruppe im Rat durchaus Vorteile im neuen Angebot. „E-Scooter können die Mobilität verbessern und ein sinnvoller Beitrag zur Verkehrswende sein, wenn sie Fahrten mit dem Pkw ersetzen“, heißt es im Antrag. Angesichts der verbesserungsbedürftigen Verbindungen des öffentlichen Nahverkehrs könne diese Form der Mikromobilität für Isernhagen durchaus eine Chance sein.

Bürger können bei der Onlinevideokonferenz dabei sein

Die Sitzung des Ausschusses am Donnerstag ab 18 Uhr ist öffentlich. Bürgerinnen und Bürger müssen sich vorab per E-Mail an info@isernhagen.de anmelden, um ihre Zugangsdaten für die Videokonferenz zu erhalten. Im Rahmen der Einwohnerfragestunde können sie sich gleich zu Beginn der Sitzung auch zu Wort melden.

Weitere Themen der Sitzung sind unter anderem die geplanten Neubauten für die Feuerwehren in F.B. und K.B. sowie die Vorstellung der Flüchtlingssozialarbeit der Gemeinde.

Von Carina Bahl