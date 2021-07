Isernhagen

Wo gibt es in Isernhagen Ladesäulen für Elektroautos? Welche Förderungen können Isernhagenerinnen und Isernhagener in Anspruch nehmen, wenn sie auf Elektromobilität setzen wollen? Was kostet die Installation eines Hausanschlusses? Welche E-Fahrzeuge sind auf dem Markt, und mit welchen laufenden Kosten muss man rechnen? Zu diesen und anderen Fragen wollen die Energiewerke Isernhagen (EWI) bei einem kostenlosen Themenabend beraten. Die EWI haben sich entschieden, ihren Service bei Energiefragen auszuweiten und künftig regelmäßig Themenabende zu verschiedenen Bereichen anzubieten.

Beim Themenabend am Dienstag, 20. Juli, geht es daher ab 18 Uhr um Elektromobilität. Coronabedingt gibt es diesen als Onlinekonferenz. Wer dabei sein möchte, kann sich per E-Mail an info@ewi-isernhagen.de anmelden und erhält im Anschluss die Zugangsdaten zur Videokonferenz. Um auf möglichst viele Fragen eingehen zu können, ist die Teilnehmerzahl begrenzt.

Von Carina Bahl