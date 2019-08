Neuwarmbüchen

„An die Beete fertig, los.“ Ella packt zu und zieht eine Stange Porree aus der Erde. „Die ist unten ja ganz dreckig“, sagt die Sechsjährige. Gleich daneben entdeckt Mats Zucchini auf dem Acker und beginnt mit der Ernte. Zehn Kinder machen mit bei der Ferienaktion in der Gärtnerei Rothenfeld in Neuwarmbüchen. Sie erfahren viel Wissenswertes über verschiedene Gemüsesorten. Insgesamt bot die Gemeinde 56 Veranstaltungen im Rahmen des Ferienprogramms in diesem Jahr an.

Gärtnerei baut 50 Sorten Gemüse an

Und die Kinder sind neugierig: Der neunjährige Mats will wissen, wie viele Felder die Gärtnerei hat. „Insgesamt sechs Äcker, die 28 Hektar groß sind“, antwortet die Gärtnerin. „Und was baut ihr alles an?“, will der einzige Junge der Gruppe wissen. „50 Sorten Gemüse“, sagt Reimann und führt die Kinder in ein Gewächshaus, wo aktuell rote und weiße Zwiebeln gelagert werden. „Die Knollen müssen hier einige Tage trocknen, weil sie sonst vergammeln würden“, erzählt Reimann und lässt die Grundschulkinder schätzen, wie viel eine Zwiebel wiegt. Die meisten vermuten 100 bis 200 Gramm. Doch tatsächlich bringt das runde Gemüse mehr als 300 Gramm auf die Waage.

Und los geht es auf die weitläufigen Felder der Gärtnerei. Die Kinder laufen vorbei an Gemüsesorten wie Spitzkohl oder Knollensellerie, die sie offenbar nicht kennen. Ein Stückchen weiter entdecken die Mädchen und der eine Junge Schnittlauch. Jeder von ihnen darf ein Halm probieren. „Das schmeckt gut“, sagt die neunjährige Nele. Für Liv hingegen ist der Schnittlauch ein wenig zu scharf. Zusammen mit Stefanie Reimann schneiden die Kinder das Kraut mit einer Schere ab. Denn später wollen sie den Schnittlauch in einen Quark schnippeln.

Naschen ist erlaubt

Weiter geht der Rundgang über zum Teil matschige Ackerflächen der Gärtnerei. Reimann verteilt derweil Papiertüten an die Kinder, die sie mit frischen Produkten direkt vom Feld füllen dürfen. Die Sechs- bis Zehnjährigen erfahren etwa, wie Gurken, Tomaten Paprika und Auberginen in den Gewächshäusern wachsen – und ernten sie zugleich. Und auch das Naschen nebenbei kommt nicht zu kurz: Die sechsjährige Ella schnuppert an den Kirschtomaten. „Die riechen gut“, sagt sie und pflückt sich einige der der roten Früchte. „Und süß sind sie auch.“

Schwarze Finger vom Kartoffelroden

Anschließend besucht die Gruppe den Kartoffelacker. Mit den bloßen Händen suchen die Kinder nach den Erdäpfeln – und finden tatsächlich viele, große Exemplare, die in einer Kiste und in ihren Tüten landen. Danach zeigen Nele und Liv ihre Hände: „Die sind richtig schwarz“, sagt die neunjährige Liv und lacht.

Derweil kommt Frederic Pein, der Inhaber der Gärtnerei Rothenfeld, mit einem großen Trecker vorgefahren. Auf einer Ladefläche fährt er die Kinder auf Feldwegen zurück auf den Hof. Unterwegs rüttelt und wackelt es ordentlich. „Mit einem Trecker bin noch nie mitgefahren“, sagt Mats und freut sich riesig über die Fahrt. Und auch die Mädchen haben viel Spaß. Auf halber Strecke legt Pein eine kurze Pause ein, damit sich jedes Kind eine Sonnenblume abschneiden kann – ein Mitbringsel für Zuhause.

Und dass das geerntete Gemüse auch richtig gut schmecken kann, das erfahren die Kinder am Ende der Aktion. Die Kartoffeln landen in einer Pfanne und dann auf dem Teller, dazu gibt es Kräuterquark mit frischen Schnittlauch. „Das schmeckt lecker“, stellt nicht nur die zehnjährige Greta fest – zum Ende eines erlebnisreichen Ferientages in der Gärtnerei Rothenfeld.

Ferienprogramm: Es gibt noch freie Plätze Am nächsten Donnerstag geht die Schule wieder los. Bis dahin können Kinder und Jugendliche noch Aktion und Abenteuer erleben. Es gibt nämlich noch freie Plätze bei zwei Angeboten des Sommerferienprogramms: Ein Sport- und Spaß-Camp für Acht- bis 13-Jährige bietet die Jugendpflege in Kooperation mit der Eben-Eser-Gemeinde für Freitag, 9. August, ab 15 Uhr bis Sonntag, 11. August, 12 Uhr. Die Jungen und Mädchen zelten auf dem Areal der Kirchengemeinde am Wienkamp 13 in Isernhagen F.B.. Mitzubringen sind Sport- und wetterangemessene Kleidung, Zelt sowie Schlafsack. Das Zeltlager von Freitag bis Sonntag kostet pro Kind 25 Euro. Ebenfalls freie Plätze gibt es bei Spiel und Spaß bei der Altwarmbüchener Feuerwehr am Sonnabend von 14 bis 17 Uhr. Das Angebot richtet sich an Sechs- bis Zwölfjährige. Die Kinderfeuerwehr zeigt den Jungen und Mädchen, was zur Ausrüstung der Feuerwehrleute gehört. Die Kinder nehmen diverse Feuerwehrautos in Augenschein, und sie üben, kleine Brände zu löschen – es könnte nass werden. Mitzubringen sind Kopfbedeckung und Sonnencreme, Wechselwäsche sowie Badesachen. Die Feuerwehr bittet darum, dass unbedingt Allergien bei der Anmeldung angegeben werden. Das Angebot kostet zwei Euro pro Kind. Anmeldungen sind auf unser-ferienprogramm.de/isernhagen möglich. Weitere Informationen erteilt Thomas Jüngst von der Jugendpflege unter Telefon (0511) 61534030.

Von Katerina Jarolim-Vormeier