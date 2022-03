Isernhagen

In den Osterferien bietet die Jugendpflege der Gemeinde Isernhagen für Kinder und Jugendliche ab sieben Jahre wieder ein Programm an. „Wie jedes Jahr wird es wieder bunt, abwechslungsreich und spannend“, verspricht Jugendpflegeleiter Thomas Jüngst. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Die Ferien beginnen am 4. und dauern bis zum 19. April.

Gleich zu Beginn der Ferien steht am 4. April ein Besuch der Waldstation Eilenriede auf dem Programm. Am 5. April bietet die Jugendpflege neben Baumklettern auch eine Alpaka-Wanderung an. Kartfahren in Celle steht am 7. April an, ebenso wie Brandmalerei. Dabei können Kinder ab zehn Jahren ihr eigenes Design mit Brennpeter auf verschiedenen Holzgegenständen verewigen.

Golf mal anders

Am 8. April geht es zum Swingolf auf den Erlebnishof Lahmann in Otze. Im Gegensatz zu Golf ist Swingolf auch für ungeübte Spielerinnen und Spieler geeignet: Man spielt nur mit einem Schläger und das Loch ist um einiges größer. Wer an diesem Tag lieber kreativ werden will, kann sich auch zur Gravur-Werkstatt anmelden. Dort können Kinder ab neun Jahren Gläser und Schüsseln designen.

Pompontiere sind kleine Knäule aus Wolle und leicht herzustellen. Wie das geht, lernen Kinder am 11. April. Zusätzlich können sie an diesem Tag auch ihre eigenen Kochschürzen gestalten.

In der Osterwerkstatt wird für die Feiertage gebastelt

In der Osterwerkstatt haben Kinder ab sieben Jahren am 11. und 12. April Zeit, um Osterdekoration zu basteln. In der Theaterwerkstatt wird ab dem 11. April über drei Tage ein Bühnenbild erstellt. Jugendliche ab 14 Jahren sind danach zur Aufführung am 7. Mai eingeladen.

Am 12. April geht es beim Fußball-Fun nicht um den klassischen Fußball, sondern um alles, was man sonst noch mit dem Fuß spielen kann. Schmuck für den Osterstrauß oder kleine Geschenke fürs Osternest basteln Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren am 13. April bei der Bastelei rund ums Ei. Am 14. April steht dann schließlich ein Ausflug ins Phaeno Wolfsburg an.

Am 21. März entscheidet das Los

Das ganze Programm gibt es auf www.unser-ferienprogramm.de/isernhagen. Dort können sich Kinder und Jugendliche auch anmelden. Die Vergabe der Plätze erfolgt dann am 21. März per Los. Bei allen weiteren Fragen rund um die Jugendarbeit ist die Jugendpflege unter Telefon (05 11) 61 53 40 30 erreichbar.